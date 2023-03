কলিয়াবৰ, ১১ মাৰ্চ : চাৰিমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো এই পৰ্যন্ত মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই কলীয়াভোমোৰাৰ প্ৰথমখন সেতুৰ (repairing of koliabhomora first bridge) । উল্লেখ্য, এমাহৰ ভিতৰতে দলংখনৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰি যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰাৰ কথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছিল যদিও সেয়া ঘোষণাতে ৰ'ল । তাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই পুৰণি কলীয়াভোমোৰা সেতুৰ মেৰামতিৰ কাম । আনহাতে, আনুষ্ঠানিকভোৱে মুকলি নকৰাকৈয়ে যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰিবলগা হৈছে কলীয়াভোমোৰাৰ নতুন দলংখন (koliabhomora new bridge) ।

গেমন ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাৰিশ্ৰমিকৰ আশাত পাঁচ শ্ৰমিকৰ দুৰৱস্থাবিগত বৰ্ষৰ ১ নৱেম্বৰত দলং মেৰামতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়ত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল এমাহৰ বাবে (gamon india limited) । উল্লেখ্য,বিগত বৰ্ষৰ ১ নৱেম্বৰত দলংখন মেৰামতিৰ বাবে দলংখনৰ ওপৰেৰে যাতায়াত এমাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল । যাৰ ফলত বাধ্য হৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পূৰ্বেই নৱনিৰ্মিত কলীয়াভোমোৰাৰ দ্বিতীয়খন সেতুৰে আৰম্ভ কৰা হৈছিল নগাঁও-শোণিতপুৰৰ মাজৰ যাতায়াত (koliabhomora bridge on brahmaputra) ।

উল্লেখ্য যে পুৰণি দলংখনৰ জৰুৰী মেৰামতিৰ বাবেই এমাহৰ বাবে যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল । কিন্তু ইতিমধ্যে ৪ মাহ উকলি গৈছে যদিও এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই জৰুৰী মেৰামতিৰ কাম-কাজ । উল্লেখযোগ্য যে ১৯৮৭ চনত মুকলি হোৱাৰ পাছৰে পৰা অহৰহ যাতায়াত অব্যাহত আছিল দলঙখনেৰে । আনহাতে, গেমন ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু এছ পি শিংলা কনষ্ট্ৰাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠান দুটাই দলংখনৰ মেৰামতিৰ কাম লাভ কৰিছিল (Old Kaliabhomora Bridge Closed for Communication) ।

কিন্তু বৰ্তমান এই দুয়োটা কোম্পানীকে দলং মেৰামতিৰ কাম-কাজত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই । তাৰ উপৰি পুৰণি দলঙৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা শ্ৰমিকেও পোৱা নাই কোনো পাৰিতোষিক । এই অভিযোগ একাংশ শ্ৰমিকৰ । লগতে দলংখনৰ মেৰামতি কেতিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হ'ব বা কেতিয়ালৈকে কলীয়াভোমোৰা প্ৰথমখন সেতু যাতায়াতৰ বাবে মুকলি সেয়া বৰ্তমানো অনিশ্চয়তাত আছে ।

