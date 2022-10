নগাঁও, 6 অক্টোবৰ: ৰাজ্যজুৰি ম্লান পৰিল পূজাৰ বতৰ (Durga Idol immersion in Assam) ৷ নগাঁৱতো আনন্দ উল্লাহৰ মাজেৰে সামৰণি পৰে বিজয়া দশমী (Vijaya dashami celebrates in Assam) ৷ দশমীৰ দিনা অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে নিশা পৰ্যন্ত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে নগাঁৱৰ নেহেৰুৱালী বিসৰ্জন ঘাটত (Durga Idol immersion at Neherubali) ৷

বুধবাৰে নগাঁৱত জিলা প্ৰশাসন আৰু নগাঁও পৌৰসভাৰ উদ্যোগত ব্যৱস্থা কৰা নেহেৰুবালী ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হয় প্ৰতিমাসমূহ(Durga Idol immersion in Nogaon) ৷ ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰেই প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ অন্তত তিনিটাকৈ শিতানত পূজা সমিতিসমূহক বঁটা প্ৰদান কৰে নগাঁও পৌৰসভাই (Nogaon puja committee awarded) ৷

এইবাৰ দুৰ্গোৎসৱৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিমা বঁটাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰে হয়বৰগাঁও যুৱক সংঘ পূজা সমিতিয়ে ৷ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে আমোলাপট্টি পূজা কমিটি আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে নগাঁও বাঙালী সন্মিলনী পূজা সমিতিয়ে৷ একেদৰে শ্ৰেষ্ঠ মণ্ডপ বঁটাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰে চিনাপট্টি ছোটহয়বৰ নাজিৰাজান সাৰ্বজনীন পূজা সমিতিয়ে, দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে শংকৰ মিছন পূজা সমিতিয়ে আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰে বিবেকানন্দ পল্লী দুৰ্গোৎসৱ সমিতিয়ে ৷

বিশেষকৈ স্বচ্ছতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নগাঁও পৌৰসভাই এইবাই দুৰ্গোৎসৱত স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰতো বঁটা প্ৰদান কৰিছে পূজা সমিতিক ৷ সেইদৰে স্বচ্ছতা বঁটাৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে হিন্দু মিলন মন্দিৰ পূজা সমিতিয়ে ৷ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে নগাঁও ব্যৱসায়ী পূজা সমিতিয়ে আৰু স্বচ্ছতা বঁটাৰ তৃতীয় স্থান লাভ কৰে মাৰোৱাৰী হৰিজন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে৷ নিশা প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ অন্তত নগাঁও পৌৰসভাই পূজা সমিতিসমূহক প্ৰদান কৰে এই বঁটা ৷

উল্লেখ্য যে বিসৰ্জনঘাটত নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ, আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে, নগাঁও পৌৰসভাৰ পৌৰপতি, উপ পৌৰপতি সীমান্ত বৰাসহ জিলা প্ৰশাসন, পৌৰসভাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলো উপস্থিত থাকে ৷

