কলিয়াবৰ,২ ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যত ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যান-বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়ম । এতিয়াৰে পৰা দুচকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰত হেলমেট পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে (wearing helmet is compulsory from December 1 in state)। কেৱল এয়াই নহয় চালকৰ লগতে আৰোহীয়েও পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট । এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সষ্টম হৈছে আৰক্ষী (new traffic rules imposed in assam) ।

নগাঁও জিলা আৰক্ষীও এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে (Nagaon police strictly monitoring the guideline)। কলিয়াবৰত দুচকীয়া বাহনত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । হেলমেট অবিহনে দুচকীয়া বাহন চলোৱা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ কলিয়াবৰ আৰক্ষী

বুধবাৰৰ দিনটোত কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱা দেখা গ'ল । ইয়াৰ মাজতে হেলমেট পৰিধান নকৰা সকলক জৰিমনাও বিহিলে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে । নিয়ম ভংগকাৰী চালকৰ পৰা এদিনতে কেইবাহাজাৰ টকাৰ জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰিলে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে । ইয়াৰ উপৰিও ৰাজপথত হেলমেট পৰিধান কৰি দুচকীয়া বাহন চলাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনালে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে ।

