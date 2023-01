নগাঁৱত গণৰাজ্য দিৱসত জাতীয় পতাকা বিক্ৰীৰ হাৰ কম

নগাঁও, ২৫ জানুৱাৰী : ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি (74th Republic Day of India) । ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন, আৰক্ষী সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৭৪ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসক লৈ (India will celebrated Republic Day on 26th January) । একেদৰে গণৰাজ্য দিৱসৰ পূৰ্বে ব্যস্ততা বাঢ়িছে জাতীয় পতাকা বিক্ৰী কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো (National Flag for Republic Day) । কিন্তু এইবেলি গণৰাজ্য দিৱসত হোৱা নাই আশানুৰূপ পতাকা বিক্ৰী (National flag sale reduced in 2023 Republic Day) ।

ইয়াৰ কাৰণ অইন একো নহয় । প্ৰকৃতাৰ্থত বিগত ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ উপলক্ষে দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছিল 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ' (Azadi Ka Amrit Mahotsav)। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলনৰ আহ্বান জনাইছিল চৰকাৰে । চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সকলো অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰায় প্ৰতিঘৰ লোকেই নিজৰ নিজৰ ঘৰত উত্তোলন কৰিছিল জাতীয় পতাকা । যাৰ বাবে বিগত স্বাধীনতা দিৱস অৰ্থাৎ ১৫ আগষ্টত সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈছিল জাতীয় পতাকা (Republic Day celebration in Nagaon) ।

বিগত ১৫ আগষ্টত সকলোৱে ক্ৰয় কৰা পতাকা ঘৰতে হয়তো ৰাখিছে সযতনে । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসত জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰা নাই বহুতেই । ফলত বজাৰত জাতীয় পতাকা বিক্ৰী হ্ৰাস পোৱা বুলি ধাৰণা কৰিছে নগাঁৱৰ ইণ্ডিয়ান ক্লথ নামৰ এই পতাকা বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে । ১৯৮৫ চনৰ পৰায়ে জাতীয় পতাকা বিক্ৰী কৰা এই প্ৰতিষ্ঠানখনত বহিঃৰাজ্যৰ পৰা পতাকা ক্ৰয় কৰি বিগত ৩০-৩৫ বছৰে বিক্ৰী কৰি আহিছে ।

কিন্তু এইবেলি গণৰাজ্য দিৱসত জাতীয় পতাকাৰ বিক্ৰী হ্ৰাস পোৱাত কিছু চিন্তিত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী । ইপিনে বৃহস্পতিবাৰে উদযাপন কৰিবলগীয়া গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে নগাঁৱত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে । গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নগাঁও আৰক্ষীয়েও বৃদ্ধি কৰিছে তৎপৰতা । নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তালাচী অভিযান । মুঠৰ ওপৰত নগাঁৱত গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

আনহাতে, গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক-মুহূৰ্তত আজি ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী বঁটা । এইবাৰ ঘোষণা কৰা আৰক্ষী বঁটাত অসমৰ পৰা ১৫ গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তথা জোৱান নিৰ্বাচিত হৈছে । বিশিষ্ট সেৱাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আৰক্ষী পদক লাভ কৰিছে আৰক্ষী উপ-মহাপৰিদৰ্শক কংকনজ্যোতি শইকীয়াই । ইয়াৰ উপৰি ১৪ গৰাকী অসম আৰক্ষী বিষয়া-জোৱানলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে Police Medal for Meritorious Service তথা উৎকৃষ্ট সেৱাৰ আৰক্ষী পদক ।

উৎকৃষ্ট সেৱাৰ আৰক্ষী পদক লাভ কৰা অসমৰ বিষয়া-জোৱানসকল হৈছে ক্ৰমে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা, গুৱাহাটীৰ এছ পি মজিবুৰ ৰহমান, মুখ্যমন্ত্রীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰ'জী কলিতা, গুৱাহাটীৰ পৰিদৰ্শক (ইউ বি) অনুকুল মালাকাৰ, কাৰ্বি আংলঙৰ চিটি (এবি) চিকাৰী ইংতি, তিনিচুকীয়াৰ চিটি (ইউ বি) দিলীপ কলিতা, ষষ্ঠ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ লেন্স নায়ক মুজিবুৰ ৰহমান চৌধুৰী, ষষ্ঠ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ নায়ক মাণিক কে বণিক, লখিমপুৰৰ চিটি (ইউ বি) সোমেশ্বৰ মুদৈ, তিনিচুকীয়াৰ চিটি (ইউ বি) সুনীল ফুকন আৰু জোনমণি তামুলী, কাৰ্বি আংলঙৰ লেন্স নায়ক আনন্দ ৰংহাং, ২৩ সংখ্যক এপি (আই আৰ) বেটেলিয়নৰ এ এছ আই ৰিতুমণি বৈৰাগী আৰু প্ৰথম এ পি টি এফ বেটেলিয়ানৰ চিটি (এবি) সুভাষ ৰাভা ।

