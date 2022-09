নগাঁও,২০ ছেপ্টেম্বৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চনৰ সাহায্য উদ্বোধন কৰাৰ দিনাই নগাঁৱতো হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজতো বিতৰণ কৰা হয় বিধৱা পেঞ্চনৰ ধন(Cheque distribution in Nagaon) । নগাঁও পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত নগাঁও সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চনৰ অধীনত সাহায্য বিতৰণ কৰা হয়(Indira Miri Universal Widow Pension scheme) ।

নগাঁৱৰ মুঠ ৭৬৫ গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ মাজত এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য্য প্ৰদান কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই(Minister Nandita Garlcha) । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি বিধৱা হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত সাহাৰ্য্য বিতৰণ কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই(Indira Miri Universal Widow Pension Scheme at Nagaon) । অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়াল তথা অসহায় মহিলাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে(Assam Govt Provides financial Assistance) ।

অনুষ্ঠানৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বিদ্যুতৰ অত্যাধিক বিল, লোড শ্বেডিং সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই । বিদ্যুতৰ অত্যাধিক বিলক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অধিক বিল সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয় যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে । কাৰোবাৰ মিটাৰৰ সমস্যা থাকিলে সেয়া সমাধান কৰা হ'ব ।

লগতে অহা গ্ৰীষ্মকালৰ পৰা লোড শ্বেডিং নোহোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব(No loadshedding in next summer) । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজক পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাই । নগাঁও সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত বিভাগীয় বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে । ইপিনে একেদিনাই নগাঁও আবৰ্ত ভৱনত বিভাগীয় বিষয়াৰ সৈতে এক পৰ্যালোচনা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী নিন্দিতা গাৰ্লোছাই ।

