নগাঁও, 2 ডিচেম্বৰ : ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসে আৱৰি ধৰিছে সমগ্ৰ নগাঁও চহৰ (Drugs again seedlings in Nagaon) ! দিনক দিনে যেন অৱনতি ঘটিছে নগাঁৱৰ আইন শৃংখলা (Law and order in Nagaon)। দিনক দিনে নগাঁৱত বৃদ্ধি পাইছে ক’লা ড্ৰাগছৰ বেহা (Drugs again seedlings in Nagaon) । অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলতেই নগাঁৱত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে কেবাটাও অঘটন । তথাপিও যেন নগাঁও আৰক্ষীয়ে নাকী লগাব পৰা নাই বৰবিহ স্বৰূপ ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য চলাই থকা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ৷

এইবাৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ বিপৰীতে নগাঁৱৰ ম’হখুলিত পুনৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে চলালে অভিযান । তথ্য অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ম’হখুলি অঞ্চলৰ ৰাইজ । স্থানীয় মহিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত ৰাইজে চলোৱা অভিযানত মাইনুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় ঔষধ ।

ঘৰত ৰাইজৰ উপস্থিতিৰ উমান পায়েই উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত অভিযুক্ত মাইনুদ্দিন । পৰৱৰ্তী সময়ত মাইনুদ্দিনৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰক্ষীৰ এটা দলো । জানিব পৰা মতে, অভিযুক্ত মাইনুদ্দিনে বাঁহৰ চুঙাৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল ড্ৰাগছখিনি ।

ৰাইজে চলোৱা এই অভিযানত বাঁহৰ চুঙাৰ পৰাই নিচাজাতীয় ঔষধখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইফালে মাইনুদ্দিন বিচাৰি নাপায় আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মাইনুদ্দিনৰ পত্নী এলিজা বেগমক । আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

ইফালে অপৰাধ তথা অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী ইমান কঠোৰ হোৱাৰ পাচতো কিয় নগাঁৱৰ পৰা ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাই সেয়াহে বৰ্তমান ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাবে পৰিগণিত হৈছে ৷

