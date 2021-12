নগাঁও,৩ ডিচেম্বৰ : অসম ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (Police continue operation against Drugs) । আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত নগাঁও আৰক্ষীয়েও জিলাখনত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (Nagaon Police raid against drugs)। ইয়াৰ মাজতে আন এক বৃহৎ সফলতা নগাঁও আৰক্ষীৰ । নগাঁও চহৰৰ চকীটুপত নিশা চলা এক অভিযানত বুজন পৰিমাণৰ নিসিদ্ধ ড্ৰাগছ, নগদ ধন জব্দ কৰাৰ লগতে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁও আৰক্ষী (Police arrested drugs mafia at Nagaon)।

ধৃত ড্ৰাগছ মাফিয়াজন চকীটুপ হাজী পাৰাৰ তাজিমুল হক ওৰফে বিজু বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিশা চলোৱা অভিযানৰ সময়ত ঘৰটোৰ পৰা ডিফুৰ এগৰাকী মহিলাকো সোধাপোছাৰ বাবে আটক কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে । আটক কৰা মহিলাগৰাকী ডিফুৰ এজন কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ পত্নী বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে । আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা ড্ৰাগছখিনি মহিলা গৰাকীৰ সহযোগত ডিমাপুৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

নগাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া

উল্লেখ্য যে, তাজিমুল হক ওৰফে বিজু নগাঁও বৰবজাৰৰ এটা মাফিয়া চক্ৰৰো সদস্য বুলি এক বিশেষ সূত্ৰে জানিব পৰা গৈছে । চক্ৰটোৱে দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা নগাঁও চহৰত বিভিন্ন জনৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ লগতে নগাঁৱত বৃহৎ ড্ৰাগছৰ ৰেকেট চলাই আহিছিল বুলিও সূত্ৰটোৱে উল্লেখ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে দুদিন পূৰ্বেও মাফিয়া চক্ৰটোৰ আন এজন সদস্য আৰ্জুল হকক নগাঁও আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে । অভিযুক্ত দুয়োগৰাকীকে ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :Anti Drugs Mission : কাৰ্বি পাহাৰত ড্ৰাগছ মাফিয়া বনাম আৰক্ষী