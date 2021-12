নগাঁও, 2 ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যত 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা হেলমেট পৰিধান কৰাতো বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে (Wearing helmet is must from 1st december in Assam) ৷ এই ঘোষণাৰ পাচতেই একশ্যনত নামি পৰিছে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ আৰক্ষীৰ লগতে নগাঁও আৰক্ষী(Trafic rules violation in Nagaon) । হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ যাৰ ফলস্বৰূপে নগাঁওত হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযানত নামিল আৰক্ষী(Nagaon Police operation) ।

বুধবাৰৰ পৰা নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ(SP Anand Mishra)ৰ নেতৃত্বত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰা(ASP Dhruba Bora's operation for helmet rules violation) ই নিজেই নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলালে অভিযান । নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাই হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালকৰ পৰা প্ৰায় 11 লাখ টকাৰ জৰিমনা(Rs 11 lakhs in fines collecting for violating helmet rules in Nagaon) বিহে আৰক্ষীয়ে ।

নগাঁৱত হেলমেটৰ নিয়ম উলংঘাৰ বাবদ জৰিমনা

দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই নগাঁও আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে । এটা দিনৰ মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই জৰিমনা সংগ্ৰহ(Nagaon Police collecting revenue for helmet rules violation) কৰি নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাই কয় যে, জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰাই আৰক্ষীৰ মূল লক্ষ্য নহয় ।

হেলমেট পৰিধান কৰি বাইক চলোৱাৰ লগতে বাইক আৰোহীয়ে মৃত্যুৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে । প্ৰতিগৰাকী বাইক চালক তথা আৰোহীক অন্তত নিজৰ পৰিয়ালৰ মুখলৈ চাই হ’লেও হেলমেট পৰিধান কৰিবলৈ আহ্বান জনায় অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাই । ইয়াৰ লগতে বাইক চালকৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰো প্ৰয়াস কৰে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : Trafic rules violation in Doomdooma : জৰিমনা বিহিলে একাধিক নিয়ম ভংগকাৰীয়ে