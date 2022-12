নগাঁও, 1 ডিচেম্বৰ : শেহতীয়াকৈ নগাঁৱত পুনৰ ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন বৃদ্ধি পোৱাক লৈ যেন উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে নগঞাৰ সচেতন লোক । দিনক দিনে যেন নগাঁৱত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ড্ৰাগছৰ বেহা (Drugs again seedlings in Nagaon) । বৰবিহ সদৃশ ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্ম ।

নগাঁও জিলাৰ একাধিক প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁও চহৰৰ গাতে লাগি থকা ভকত গাঁৱৰ ৰাইজো একত্ৰিত গ্ৰহণ কৰিছিল বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী । কিন্তু আজিও অঞ্চলটোত চলিয়েই আছে ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন । বহু চেষ্টা কৰিও বিফল হ’ল স্থানীয় ৰাইজ (Nagaon police allegedly failed to control crime)৷

ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন ৰোধ কৰাত নগাঁও আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই হয়তো এইবাৰ ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন মছজিদ, কবৰস্থান কমিটী (Nagaon Masjid committee joins fight against drugs)। জিলাখনৰ জুৰীয়াৰ উদমাৰী জাম্মে মছজিদ কমিটীয়ে ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ খবৰ মাইকযোগে প্ৰচাৰৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে (Operation against drugs in Nagaon) ।

কেৱল এয়াই নহয় ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰাজহুৱা জনাজা সম্পন্ন নকৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইখন মছজিদ কমিটীয়ে । সমান্তৰালকৈ জিলাখনৰ জুৰীয়াকে ধৰি অন্যান্য প্ৰান্ততো এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

কিন্তু উদমাৰী মছজিদ কমিটীৰ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বেই নগাঁৱৰ ভকত গাঁও আঞ্চলিক কবৰস্থান কমিটীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল, ড্ৰাগছ আসক্ত অথবা ড্ৰাগছ বিক্ৰীৰ সৈতে জড়িত কোনো ব্যক্তিৰ মৃতদেহ কবৰস্থ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত । সম্প্ৰতি মাৰাত্মক ড্ৰাগছে যুৱ প্ৰজন্মক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়াৰ বাবেই এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি সকলোকে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈও আহ্বান জনাই ভকত গাঁও আঞ্চলিক কবৰস্থানৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।

আনহাতে, ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ উদ্দেশ্যে মছজিদ অথবা কবৰস্থান সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰা এনে সিদ্ধান্তক আদৰণিও জনাইছে সচেতন লোকে । ইপিনে জিলাখনক পুনৰ ড্ৰাগছে ছানি ধৰাৰ সময়ত চৰ্চালৈ আহিছে পূৰ্বৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ নাম । ড্ৰাগছ বিৰোধী কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ আজিও প্ৰশংসিত হৈ আছে নগাঁৱৰ বিভিন্নজনৰ মুখত ।

স্মৰ্তব্য, ড্ৰাগছমুক্ত অসম গঢ়াৰ দম্ভালি মাৰি চৰকাৰ গঠনৰ পিছতেই কিছু চমৎকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নগাঁৱৰ ড্ৰাগছ নিৰ্মূলৰ বাবে ? এয়াই এতিয়া এক বৃহৎ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে নগঞা সচেতন লোকৰ বাবে ।

