নগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগ

কলিয়াবৰ, ১৮ ফেব্ৰুৱাৰী: কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত নগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগে শনিবাৰে যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা চালকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় (Nagaon District Transport Department)। কলিয়াবৰত যান-বাহন আইন অনুসৰি কৰ পৰিশোধ নকৰা বাহনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগে । অহা ৩১ মাৰ্চৰ আগতে পৰিবহণ বিভাগক পৰিশোধ কৰিবলগীয়া কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই পৰিবহণ বিষয়াই এনে নকৰিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমণাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি সঁকীয়াই দিয়ে (Mission against traffic rule breaker in Kaliabor)।

পৰিবহণ বিভাগে বান্ধি দিয়া নীতি-নিয়ম পালন নকৰি পথত চলাচল কৰা যান-বাহনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলায় । বীমা, প্ৰদূষণ, পথ কৰ আদিকে ধৰি যাবতীয় প্ৰমাণ পত্ৰ নথকা বাহনৰ বিৰুদ্ধে পুৱাৰে পৰা কলিয়াবৰত অভিযান চলাইছে নগাঁও জিলা পৰিবহন বিভাগে (Ceased Vehicles and Fined in Kaliabor)। বিশেষকৈ যাত্ৰী কঢ়িওৱা অট', টেম্প' আৰু সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযানত ১২ খন টেম্প', সামগ্ৰী কঢ়িওৱা দুখন বাহন আৰু এখন বালি কঢ়িওৱা ডাম্পাৰ জব্দ কৰে পৰিবহন বিভাগে (Transport department seizes dumper in Kaliabor)। কলিয়াবৰত নগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ তিনিটা অভিযানকাৰী গোটে পৃথকে-পৃথকে অভিযান চলায় ।

যান-বাহন আইন উলংঘা কৰি বাহনৰ বিভিন্ন কৰ পৰিশোধ নকৰা বাহনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পৰিবহন বিভাগ (Search operation of DTO in Kaliabor)। নগাওঁ জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কলিয়াবৰৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পৰিবহণ বিভাগে অভিযান চলায় জৰিমনা বিহিছে যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা একাংশ বাহনক । আনহাতে, জৰিমনা নিদিয়া কেইবাখনো টেম্প', ট্ৰাক জব্দ কৰিছে বিভাগে । আনহাতে, বিধিসন্মতভাৱে যাত্ৰী কঢ়িওৱা টোম্প' চালকে পৰিবহন বিভাগৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে ।

উল্লেখ্য় যে যান-বাহন আইন উলংঘা কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগে ৷ নগাঁও পৰিবহণ বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগে আইন নমনা বাহনৰ চালকসকলৰ বিৰুদ্ধে বিগত কিছুদিন ধৰি অভিযান চলাই আছে ৷ হেল'মেট পৰিধান নকৰা আৰু প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ নোহোৱাৰ সকলৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহিছে পৰিবহণ বিভাগে (Heavy penalty for rules breaker) ৷

