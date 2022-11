চামগুৰি, 8 নৱেম্বৰ : ৰাজনৈতিক অৰিয়া-অৰি পৰিহাৰ কৰি একেখন মঞ্চত উপৱিষ্ট হ’ল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (MP Pradyut Badoloi)আৰু বিজেপি বিধায়ক জিতু গোস্বামী (MLA Jitu Goswami )৷ সমষ্টি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সোমবাৰে দুয়োগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে বঢ়মপুৰ সমষ্টিত প্ৰায় ১২ কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষ সাতটাকৈ চৰকাৰী অভিলাষী আঁচনিৰ শিলান্যাস কৰে ৷

বিজেপি বিধায়কৰ লগত পুনৰ একেখন মঞ্চত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ

লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ ২০২২/২৩(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) বিত্তীয় বৰ্ষৰ অধীনত সাতটাকৈ পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে জন প্ৰতিনিধি দুগৰাকীয়ে ৷ এইদৰে শাসক বিৰোধী দুয়ো দলৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে একেখন মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হয় কংগ্ৰেছী সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৷ প্ৰশ্নোত্তৰত সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত কয়- "উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই এক আৰু আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব যদিও বিজেপি গমনৰ কথা এই সময়ত অহা নাই ৷

বিগত সময়ত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ৯ টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৪৩ টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । ইয়াৰে মুঠ ৩১ টা পথ অনুমোদন হৈ আহে আৰু বাকী কেইটা পথো অতি সোনকালে অনুমোদন হৈ আহিব । এই পথসমূহৰ ভিতৰত আজি সাতটাকৈ পথ বঢ়মপুৰ সমষ্টিত নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে ।"

ইফালে সভাত ভাষণ প্ৰসংগত সাংসদ বৰদলৈয়ে কয়, ’’উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাজনৈতিক ভেদাভেদ ,সংকীৰ্ণতা থাকিব নালাগে’’ । সোমবাৰৰ উক্ত অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছ দলৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে বিজেপিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীও উপস্থিত থাকে (Pradyut Bordoloi with Jitu Goswami)। আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানটোত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়ো দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল একেলগ হয় ।

সভাত উপস্থিত থাকি বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে কয় ‘‘যোৱা ৩৫ টাকৈ বছৰে বাটৰ পথৰ ক্ষেত্ৰত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল । আজি এই পথসমূহৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বঢ়মপুৰ সমষ্টিবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা দূৰ হ'ব’’ । এই ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰসকলে ব’হাগ বিহুৰ আগে আগে পথ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে । বঢ়মপুৰ শ্বহীদ ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা পথ নিৰ্মাণৰ শিল্যান্যাস সভাত লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বেও কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক নগাঁৱৰ বিজেপি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লগত এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত দেখা গৈছিল ৷ ইফালে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি ৰাজনৈতিক মহলত সৰৱ চৰ্চা চলি থকা সময়ত এই দৃশ্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে (Congress MP with BJP MLA at same stage) ৷

