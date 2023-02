শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যসেৱা অব্যাহত থাকিব

নগাঁও,৯ ফেব্ৰুৱাৰী : নিৰ্মীয়মান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত স্বাস্থ্যসেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই নগাঁৱৰ শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয় বিলুপ্তি হোৱাৰ আশংকা কৰিছে বিভিন্নজনে (B P Civil Hospital in Nagaon)। নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয় বিলুপ্তিৰ আশংকাত স্থানীয় ব্যৱসায়ী সন্থা, সংগঠন আৰু ৰাইজে প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছে ।

ইয়াৰ মাজতে স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে যে ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয় বন্ধ নহয় । হাস্পতালখনত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই (B P Civil Hospital will not be closed)। তেওঁ জনোৱা মতে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী চিকিৎসালয়ত জৰুৰীকালীন চিকিৎসাও চলিব । উল্লেখ্য যে নিৰ্মীয়মান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত আগন্তুক বৰ্ষৰ পৰা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

সমান্তৰালকৈ নিৰ্মীয়মান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে চিকিৎসা ব্যৱস্থা । যি খবৰে উৎফুল্লিত কৰিছে নগাঁওবাসীক । ইয়াৰ বিপৰীতে শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়খন বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকাত বিগত কিছুদিন ধৰি স্থানীয় ব্যৱসায়ী সন্থা, সংগঠনে একেলগে শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননীৰ নামত থকা চিকিৎসালয় বন্ধ নকৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্তও কৰি আহিছে ।

নগাঁও মেডিকেল কলেজ আৰম্ভ হ'লেও নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যসেৱা অব্যাহত ৰখাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে ৰাইজে (Public protest at B P Civil Hospital)। অৱশেষত ৰাইজৰ ওচৰত থিয় দিলে নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা । বৃহস্পতিবাৰে নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদত স্থানীয় ব্যৱসায়ী সন্থা, ৰাইজ চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখাৰ দাবীত একগোট হৈছিল ।

নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদত একগোট হোৱা ৰাইজৰ কাষত উপস্থিত হয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা । প্ৰথমে ৰাইজৰ দাবী সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ পাচতেই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা । নগাঁও স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়া, ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত নগাঁও চহৰবাসীৰ বাবে দিলে ভাল খবৰটো (MLA Rupak Sarma at BP civil Hospital)। উপস্থিত ৰাইজক শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননীৰ নামত থকা চিকিৎসালয় বিলুপ্তি নোহোৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ।

কেৱল অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বিপৰীতে ৫০ খন বিচনাযুক্ত এখন এফ আৰ ইউ চলি থাকিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ বিপৰীতে হ'ব শ্বহীদ ভোগেশ্বৰী ফুকননী চিকিৎসালয় । নগাঁও মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা ব্যৱস্থা আৰম্ভ হ'ব যদিও নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী চিকিৎসালয়তো লাভ কৰিব পাৰিব চিকিৎসা সেৱা । লগতে চিকিৎসালয়খনত সকলো জৰুৰীকালিন চিকিৎসা ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ।

নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী চিকিৎসালয় চৌহদতে নগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো কাৰ্যালয় স্থাপনৰ কথাও উল্লেখ কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই । ইফালে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননী চিকিৎসালয়ত জৰুৰীকালীন চিকিৎসা অব্যাহত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে উপস্থিত ৰাইজে ।

