নগাঁও, 14 মে’: অগপৰ নামেই শুনিব নোৱাৰে ৰূপহীহাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই । অগপৰ নাম শুনিয়েই খঙত টিঙিৰি তুলা হৈ পৰিল কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকী (Nurul Huda on AGP) । কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই দল ত্যাগ কৰি অন্য দলত যোগদান কৰাৰ পিছত এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰতহে খং বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ (Nurul Huda got angry on journalists question) ।

অসমীয়াৰ স্বাভিমানস্বৰূপ গামোচা জ্বলাই দিয়া, সুলভ মূল্যৰ চাউলৰ কেলেংকাৰীকে ধৰি বিভিন্ন বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই থকা ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ খং এইবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত । ইতিমধ্যে কেইবাজনো কংগ্ৰেছী নেতা বিধায়কে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰাৰ পিছত বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ নামো চৰ্চালৈ আহিছে অগপত যোগদান কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা বুলি ।

অগপৰ নাম শুনিয়েই খঙত টিঙিৰি তুলা বিধায়ক নুৰুল হুদা

কিন্তু অগপৰ নাম শুনিয়েই যেন সাত জাপ মাৰি উঠিল বিধায়ক হুদা । অগপৰ নামেই যেন কোনো কাৰণতে সহ্য কৰিব নোৱাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । বিভিন্নজনৰ মুখত চৰ্চা হৈ থকা নুৰুল হুদাৰ অগপত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাৰ লগে লগেই খঙত টিঙিৰি তুলা হৈ পৰিল তেঁও । বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ যুক্তি- বিষ্মিতা গগৈয়েও যোগদান কৰাৰ কথাও প্ৰচাৰ হৈছিল ৷ কিন্তু যোগদান নকৰিলে ।

ইয়াৰ বিপৰীতে সাংবাদিকৰ যুক্তি । অজন্তা নেওগ, সুশান্ত বৰগোহাঁই, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ৰিপুন বৰাৰ দল ত্যাগৰ বাতৰিও এইদৰে নস্যাৎ কৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই দোষ জাপি দিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত ৷ কিন্তু সেয়া সঁচা প্ৰমাণিত হৈছিল (Congress MLA joins BJP)। পিছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে । শনিবাৰে নগাঁও ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ এক দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সংবাদ মেল আয়োজন কৰি সংবাদ মাধ্যমকে যেন নীতি শিক্ষা দিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই ।

মুঠৰ ওপৰত কোনো কাৰণতে অগপত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা বিষয়টো স্পষ্টকৈ নস্যাৎ কৰিবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে বিধায়ক নুৰুল হুদাই । কিন্তু বিধায়ক নুৰুল হুদাই যে অগপৰ নামেই শুনিব নোৱাৰে সেই কথা অৱশ্যে স্পষ্ট হ'ল সংবাদ মেলখনত ।

লগতে পঢ়ক: ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেবৰ পদত্যাগ