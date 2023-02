বঢ়মপুৰ, ৮ ফেব্ৰুৱাৰী : ৰাজ্যত চলি আছে বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযান (operation against child marriage in Assam) । বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত ৰাজ্যত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই হাজাৰোধিক অভিযুক্ত স্বামী তথা পৰিয়ালৰ লোক (Assam police operation against child marriage) । কিন্তু তাৰ মাজতে এইবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযানক ভেঙুচালি কৰি এক মৰসাহ এজন ব্যক্তিৰ ।

ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ-বিৰোধী কঠোৰ স্থিতিৰ মাজতে এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক পলুৱাই নিলে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে (minor girl married by married person) । উল্লেখ্য, বাল্য বিবাহ আইন অনুসৰি এগৰাকী ছোৱালীৰ বিয়াৰ উপযুক্ত বয়স ১৮ বছৰ আৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত ২১ বছৰ । অসম চৰকাৰৰ শেহতীয়া সিদ্ধান্তমৰ্মে ১৮ বছৰ তলৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱা কাকোৱেই ৰেহাই নিদিয়ে চৰকাৰে ।

আনহাতে, ১৪ বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক বিয়া কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিহা হ'ব যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড । কিন্তু ইমানখিনি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণৰ পিছতো এইবাৰ এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক পলুৱাই নিলে এজন দুই সন্তানৰ পিতৃয়ে ৷ তেওঁৰ নাম হৈছে শ্যাম দাস । ৰাজ্যত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ননৈ আৰক্ষী পহৰাচকীৰ অন্তৰ্গত ঘাগৰীয়াল গাঁৱৰ নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক নিশা চিনেমাৰ কায়দাৰে একে গাঁৱৰে শ্যাম দাস নামৰ ব্যক্তিজনে পলুৱাই নি বিয়া পতাৰ সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে (anti child marriage act) ৷ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দেওবাৰে নিশা ।

উল্লেখ্য, দেওবাৰে নিশা কিশোৰীগৰাকীক ঘৰৰ পৰাই পলুৱাই নি এই কথা সোমবাৰে পুৱা শ্যাম দাসে ফোনযোগে কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে দুটি সন্তানৰ পিতৃ শ্যাম দাসে কিশোৰীগৰাকীক পলুৱাই নিয়াত এতিয়া বিপাঙত পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক । লগতে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি শ্যাম দাসক শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে কৰযোৰে আহ্বান জনাইছে । লগতে বাল্য বিবাহক‌ লৈ চৰকাৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে শ্যাম দাসৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থওঁ যে ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযান চলাবৰ বাবে যোৱা ২৩ জানুৱাৰীত ৰাজ্যিক কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় । তাৰ পিছতেই ৰাজ্যত সষ্টম হৈ পৰে আৰক্ষী প্ৰশাসন (Assam police operation against child marriage) । সেই অনুসৰি যোৱা ২ জানুৱাৰীৰ নিশাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অভিযান চলায় । পৰৱৰ্তী সময়ত বাল্য বিবাহ-বিৰোধী অভিযানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত স্বামী অথবা পৰিয়ালকৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাল্য বিবাহ প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্পষ্ট স্থিতি ঘোষণা কৰিছে । কোনো কাৰণতে বাল্য বিবাহৰ প্ৰসংগত আপোচ কৰা নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

উল্লেখযোগ্য যে যোৱা ২৩ জানুৱাৰীৰ কেবিনেট বৈঠকত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত গ্ৰামাঞ্চলত বাল্যবিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন, ২০০৬-ৰ (Child Marriage Restraint Act) অধীনত ২,১৯৭ গাঁও পঞ্চায়ত সচিবক ‘বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ (নিষেধাজ্ঞা) বিষয়া' হিচাবে নিযুক্তি দিয়ে । এই বিষয়াসকলে কইনাৰ বয়স ১৪ বছৰৰ তলৰ ক্ষেত্ৰত POCSO আইনৰ অধীনত আৰু কইনাৰ বয়স ১৪ বছৰৰ পৰা ১৮ বছৰৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন, ২০০৬-ৰ অধীনত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰিব (Child marriage in Assam) । ইয়াৰ অধীনতেই ৰাজ্যজুৰি অসম আৰক্ষীয়ে বৃহৎ অভিযান চলাই আছে ।

লগতে পঢ়ক :Operation Against Child Marriage : গোৱালপাৰাত স্বামীক বিচাৰি মৃত্যুক সাৱটিলে পত্নীয়ে