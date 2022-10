নগাঁও, 4 ছেপ্টেম্বৰ : মঙলবাৰে নগাঁৱৰ চামগুৰিত উপস্থিত হয় জল সম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা (Pijush Hazarika in Nagaon)। প্ৰথমে আমনিস্থিত SIRD উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী । সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তেই মন্ত্ৰীয়ে সমূহ অসমবাসীক মহা নৱমীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, আগন্তুক 8 তাৰিখে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব বিজেপিৰ এক বিশেষ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন (BJP special workers meet to be held in Guwahati ) ৷ যাৰ বাবে কলিয়াবৰ সাংগঠনিক জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাক নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চামগুৰিত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ।

চামগুৰিত উপস্থিত জল সম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা

জল সম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা উক্ত সন্মিলনত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় সভাপতি জগত প্ৰকাশ নাড্ডা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷

আনহাতে, সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত সাংবাদিকে চামগুৰিৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বৰজুৰি সংযোগী বিধস্ত পথ সন্দৰ্ভত কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এক দায়সৰা মন্তব্য প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ লগতে সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় বুলিও মন্তব্য কৰে জল সম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

