নগাঁও, 9 জুলাই : নগাঁৱৰ ৰাজপথত পুৱাই বুলেট লৈ উপস্থিত শিৱ-পাৰ্বতী (Viral shiva Parvati in Nogaon) ৷ ভগৱানক ওচৰত পাই আশীষ লবলৈ ৰাজপথত ৰাইজৰ ভিৰ । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ক্লাইমেক্সত হঠাৎ আগমন ঘটিল চকুচৰহা ভক্তৰ ৷ ৰাম নাম ধ্বনিৰে শিৱ-পাৰ্বতীক ৰাজপথৰ পৰা হুদু খেদন দিলে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ কৰ্মকৰ্তাই ৷

ঘটনা অনুসৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে (Protest against price hike)। বিভিন্ন দল-সংগঠনে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । ইয়াৰ মাজতে নগাঁৱৰ দুই শিল্পীৰ এই অভিনৱ প্ৰতিবাদ ।মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত ৰাইজে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাবোৰক উপস্থাপন কৰিবলৈ এনেদৰে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন কৰিলে বিৰিঞ্চি বৰা আৰু পৰিস্মিতাই (Man arrested by Nagaon police who protested against the price rise by acting as Lord Shiva) ।

মটৰ চাইকেল লৈ অহা শিৱ-পাৰ্বতীৰ আধা ৰাস্তাতে তেল শেষ হ'ল । লগে লগে ৰাজপথতে দুয়োগৰাকীৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি আৰম্ভ হয় । সাধাৰণ তৰ্কাতৰ্কিয়ে পিছলৈ দুৰ্বাদল কাজিয়াৰ ৰূপ লয় । শিৱ-পাৰ্বতীৰ মাজৰ কাজিয়া দেখি সেই স্থানত ভিৰ কৰিলে অসংখ্য লোকে ।

ৰাম নাম ধ্বনিৰে শিৱ-পাৰ্বতীক হুদু খেদন

এই ঘটনা মুহুৰ্ততে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিল ৷ বিভিন্ন লোকে এই দৃশ্য চাই আমোদ লয় যদিও একাংশ লোকে এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহনা দিয়ে ৷ পূজ্য ভগৱানৰ ভেশ লৈ আধুনিকতাৰ নামত ভগৱানক চৰম অপমান কৰা বুলি কটু মন্তব্য কৰে একাংশ ভক্তই ৷

ইফালে নগাঁও আৰক্ষী থানাত এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে জয়শ্ৰী ৰাম ধ্বনিৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে (FIR against Shiva parboti in Nogaon) ৷ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত শিৱৰ ভাও লোৱা বিৰিঞ্চিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে বিৰিঞ্চিক ৷ এজাহাৰকাৰীৰ মুখত জয় শ্ৰী ৰাম ধ্বনিৰ বিপৰীতে জয় আই অসম ধ্বনিৰে আৰক্ষী থানাত প্ৰৱেশ কৰে শিৱৰূপী বিৰিঞ্চিয়ে ৷

এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু বজৰং দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে প্ৰতিবাদ কৰাৰ অন্য উপায়ও আছে ৷ কিন্তু এনেকৈ ভগৱানৰ বেশ লৈ প্ৰতিবাদ কৰাটো সনাতন ধৰ্মৰ বাবে অপমানস্বৰূপ৷ এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহনা দিয়ে সংগঠনদ্বয়ে ৷

