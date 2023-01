শীত পোৰা উৎসৱ

কলিয়াবৰ, 19 জানুৱাৰী: শিলঘাটত অৱস্থিত অসমৰ দ্বিতীয়খন শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয় (Kamakhya Temple) ৷ এই দেৱালয়খন ১৬৬৭ শকত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই (Pratap Singha)। ৭৪ বছৰৰ পাছত এই দেৱালয়ৰ পুৰোহিত তথা দেৱালয়ৰ লগত জড়িত পাইকসকলক স্বৰ্গদেৱে দেৱালয়ৰ নামনিত খৰা গড়ৰ কাষত বসবাসৰ সুবিধা কৰি দিছিল ৷ সেই অনুসৰি গাঁওখনৰ নাম পাছলৈ কামাখ্যা গাঁও বুলি পৰিচিত হ’ল ।

এই কামাখ্যা গাঁৱত তেতিয়াৰে পৰা মাঘ বিহুত হেৰালি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে (Magh Bihu 2023) ৷ এই পৰম্পৰাই এতিয়া অতিক্ৰম কৰিলে সুৰ্দীঘ ২০১ বছৰ । মাঘ বিহুৰ দিনা গঞা ৰাইজে খেৰ-নৰা বাঁহৰে সাজি উলিওৱা হেৰালি ঘৰ বিহুৰ দিনা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে স্থাপন কৰে আৰু তিনি দিন ৰখাৰ পাছত মাঘৰ দ্বিতীয় দিনা দাহন কৰে ।

প্ৰথম দুইনিশা হেৰালি ঘৰত নাম-কীৰ্তন কৰা হয় আৰু তৃতীয় দিনা দুপৰীয়া হেৰালি ঘৰখন সম্পূৰ্ণ ধৰ্মীয় নীতি-নিয়মেৰে প্ৰজ্বলন কৰা হয় । উল্লেখ্য যে তৃতীয় দিনটো মঙলবাৰ বা শনিবাৰ হ’লে চতুৰ্থ দিনাহে পোৰাৰ নিয়ম । যিহেতু মাঘ মাহ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা শীতৰ প্ৰকোপ কমিবলৈ ধৰে, সেয়েহে ইয়াক শীত পোৰা উৎসৱ বুলি কোৱা হয় । কামাখ্যা গাঁৱৰ চুবুৰীয়া সোণাৰী গাঁৱতো সেই একেই পৰম্পৰাৰে মাঘ বিহু পালন কৰা হয় (Magh Bihu celebrated in Kaliabor)।

উল্লেখ্য যে, পুহ-মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা ভোগালী বিহু বা মাঘ বিহু পালন কৰা হয় (Bhogali Bihu In Assam)। এই বিহু তিনিদিন পালন কৰা হয় । পুহত শালি ধান, মাহ, তিল, মগু, আদি শস্য চপাই মানুহে ভঁৰাল ভৰায় । এই সময়ত কৃষকসকলে খেতি চপাই ভঁৰাল উপচাই ৰাখে বাবে এই বিহু ভোগালী বিহু ৰূপে জনাজাত ।

এই সময়ত ধনী-দুখীয়া সকলোৰে ঘৰত দুমুঠি ধান-চাউল খাবলৈ থাকে । সেই বাবে এই বিহুত খোৱা বোৱাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় । এই বিহুত সান্দহ, চিৰা, নানা ধৰণৰ পিঠা, লাডু, আখৈ, আদি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে উপচি পৰে (Food and Culinary traditions of Magh Bihu in Assam) । উল্লেখ্য যে মাঘ বিহুৰ মূল আকৰ্ষণ হৈছে মেজি পোৰা (Magh Bihu festival marked by feasts and bonfires) । এই সময়ত সূৰ্য্য মকৰ ক্ৰান্তিৰ ৰেখাৰ ওচৰলৈ যায় বাবে এই সংক্ৰান্তিৰ বিহু বা দোমাহীক মকৰ সংক্ৰান্তি বোলা হয় ।

জাতীয় উৎসৱ বিহুৱে অসমীয়া সমাজৰ ঐক্য আৰু মিলাপ্ৰীতিৰ ভাৱ অটুট ৰাখিছে । বিহুৰ সকলো কামেই হয় সমূহীয়াভাৱে যি মানুহৰ মাজত ঐক্যভাৱ বৃদ্ধি কৰে । বিহুৰ জৰিয়তে মানুহৰ মাজত বয়ন শিল্প, খেল-ধেমালি আদিৰো উন্নতি সাধন হয় । বিহুৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিয়ে এক নিজস্ব পৰিচয় বহন কৰিছে ।

মাঘ বিহু আদিম যুগৰ পৰাই সমগ্ৰ অসমত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰি আহিছে (Magh Bihu History and Significance) । মাঘ বিহু আদিম যুগৰ বড়ো মূলীয় লোকসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ আছিল । পাছৰ পৰ্যায়ত কামৰূপ ৰাজ্যৰ দিনত আৰ্য ব্ৰাহ্মণসকলে হিন্দু ৰীতি মতে তিথি নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছিল ।

