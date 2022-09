বঢ়মপুৰ, ১৩ ছেপ্টেম্বৰ: ৰাজ‍্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতেই স্বাস্থ্য বিভাগত হোৱা অৰাজকতাৰ এক তথ‍্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে । যি সময়ত ৰাজ‍্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চিকিৎসা সেৱাক গতিশীলতা প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ‍্যৰ স্বাস্থ‍্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই(Health minister Keshab Mahanta)চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সেই সময়ত নিজ জিলাতেই অৰাজকতাৰ ফল ভুগিছে ৰহাবাসীয়ে ।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতেই এতিয়া চিকিৎসকৰ অভাৱ(Shortage of doctors in Nagaon)। নগাঁও জিলাৰ ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লুটুমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত(Cry for doctor in Lutumari Health Centre) চিকিৎসকৰ বাবে ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে । বৃহত্তৰ লুটুমাৰী অঞ্চল সামৰি এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো আছে যদিও চিকিৎসকৰ অভাৱত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিব লগাত পৰিছে জনসাধাৰণে ।

লুটুমাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসকৰ অভাৱ

উল্লেখ্য় যে এবছৰৰ বাবে তাহীৰ হুছেইন নামৰ এজন চিকিৎসকক নিযুক্তি দিছিল যদিও তেওঁ এদিন অহাৰ বিপৰীতে তিনিদিন নহাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে । ইফালে আন এক এক অভিযোগ অনুসৰি, কাব্যশ্ৰী নামৰ নাৰ্ছ গৰাকীয়ে নিজৰ বাসগৃহ দূৰত বুলিয়েই চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত নাথাকে । যাৰ ফলত এতিয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ মূল গেটত ওলমি আছে প্ৰকাণ্ড এটি তলা ।

এই ধৰণে তলা ওলমি থকাত এতিয়া বিমোৰত পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজসকল । উল্লেখ্য যে লুটুমাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত দুজন চিকিৎসক দিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । অন্য়থা অতি কম দিনত এই চিকিৎসালয়খন ভুত বাংলালৈ পৰিণত হ'ব বুলি ৰাইজে মন্তব্য় কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে উক্ত চিকিৎসালয়খন উন্নত মানৰ চিকিৎসালয় হিচাপে আজিকোপতিও নিমাৰ্ণ নহ'ল । চিকিৎসালয়খনক বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় হিচাপে নিৰ্মাণ কৰাৰ যথেষ্ট থল আছে যদিও চৰকাৰে কোনো সদিচ্ছা নেদেখুওৱাৰ ফলতে এনদৰেই আছে চিকিৎসালয়খন । যাৰ ফলত ৰোগীয়ে দুৰ্ভোগ ভোগাৰ লগতে চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিত এতিয়া বিপদত পৰিছে ৰোগী তথা স্থানীয় লোক ।

