কলিয়াবৰ,২৬ আগষ্ট : ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ মূল চালিকা শক্তি হৈছে কৃষি আৰু পশুপালন । কৃষি ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বছৰি হাজাৰ-হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে । কিন্তু কৃষি আৰু পশুপালন বিভাগত চলি থকা দুৰ্নীতি আৰু অদক্ষতাৰ বাবে উপকৃত হ'ব পৰা নাই কৃষক সমাজ ।

তেনে এক অভিযোগ শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে কলিয়াবৰৰ কুঠৰীত । কুঠৰীৰ একমাত্ৰ পশু চিকিৎসা উপ-কেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থা দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি পশু চিকিৎসা উপ-কেন্দ্ৰটো কোনো লোকক থাকিবলৈ ভাড়ালৈহে দিয়া হৈছে । এই চিকিৎসালয়খনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কুঠৰী অঞ্চলৰ প্ৰায় দুই হাজাৰ কৃষক পৰিয়াল ।

ভাড়ালৈ দিছে পশু চিকিৎসালয়ৰ আৱাসগৃহ

কেন্দ্ৰটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে কেইবছৰমান পূৰ্বে বিভাগে কেইবা লাখ টকা ব্যয় কৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিল চিকিৎসা উপ-কেন্দ্ৰটোৰ ঘৰটো । পিছে আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নত কোনো লাভ হোৱা নাই স্থানীয় কৃষক তথা পশুপালকসকলৰ । কিয়নো চিকিৎসকৰ কথাটো বাদেই দিয়ক বহু বছৰ ধৰি চিকিৎসালয়খনত নাই এগৰাকীও কৰ্মচাৰী (Condition of Veterinary Sub Centre at Kuthari)।

সেই অঞ্চলত চিকিৎসাৰ অভাৱত বছৰি বহু পশুধনৰ মৃত্যু ঘটে । আনহাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গাতে লাগি থকা অঞ্চলটোৰ ৰোগাক্ৰান্ত পশুধনৰ পৰা উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীসমূহলৈ ৰোগ সংক্ৰমিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা প্ৰকট । কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব নাই চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ।

ইফালে পশু চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক-কৰ্মচাৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা গৃহত বিভাগীয় কৰ্মচাৰীৰ বিপৰীতে আন লোকক ভাড়া দিয়াৰহে গুৰুত্বৰ অভিযোগ উঠিছে । বৃহত্তৰ কুঠৰী অঞ্চলটোত থকা একমাত্ৰ পশু চিকিৎসালয়খনৰ এনে দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী (Kuthari veterinary sub centre worst condition)। অতি শীঘ্ৰে চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক-কৰ্মচাৰী নিযুক্তি দিবৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে কুঠৰীৰ ৰাইজে ।

ইফালে ৰাজ্যৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ গৃহ সমষ্টি বোকাখাতৰ গাতে লাগি থকা কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত আছে এই কুঠৰী পশু চিকিৎসালয়খন । সেয়ে দিছপুৰলৈ অহা-যোৱা কৰোতে অতুল বৰাক চিকিৎসালয়খন এবাৰ চাই যাবলৈও ৰাইজে আহ্বান জনাইছে ।

