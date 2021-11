চামগুৰি, ১৯ নৱেম্বৰ : অৱশেষত কৃষকৰ ওচৰত সেও মানিলে মোদী চৰকাৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী(Prime Minister Narendra Modi)য়ে বিতৰ্কিত তিনি কৃষি আইন চলিত মাহৰ শেষৰ ভাগত সংসদত আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব বুলি শুকুৰবাৰে মৌখিক ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই নগাঁৱৰ হয়বৰগাঁৱত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰাইজৰ মাজত মিঠাই বিলাই আনন্দ উল্লাহ কৰা দেখা যায় ।

উল্লেখ্য যে, দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ আইন(The Farmers' Produce Trade and Commerce)ৰ, দ্য ফাৰ্মাৰ্চ এগ্ৰীমেণ্ট অৱ প্ৰাইচ এণ্ড ফাৰ্ম চাৰ্ভিছেছ আইন(The Farmers Agreement of Price Assurance and Farm Services) আৰু দ্য এছেনচিয়েল ক'ম'ডিটিজ(The Essential Commodities) আইনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বিভিন্ন বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৃষক আৰু সংগ্ৰামী ৰাইজে আন্দোলন কৰি আহিছিল । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে এই আইনখন মৌখিকভাৱে উঠাই লোৱাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

কৃষি আইন বাতিলক লৈ নগাঁৱত কৃষক মুক্তিৰ আনন্দ উল্লাস

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নগাঁও জিলা সমিতিয়ে আনন্দ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায় ৷ সমিতিয়ে লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক এই ঘোষণা ঘোষণাৰ মাজতেই আৱদ্ধ হৈ নাথাকি পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে সংসদত গৃহীত হৈ বাতিল কৰা হয় তাৰ বাবে দাবী জনায় ।

