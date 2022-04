নগাঁও,২৫ এপ্ৰিল : নগাঁওবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ । নগাঁৱত স্থাপন হ'ব কৰ্কট চিকিৎসালয় (Cancer hospital in Nagaon)। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২৮ ফ্ৰেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ ৭ খন কৰ্কট চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব নগাঁও কৰ্কট চিকিৎসালয়খনৰো (PM Modi to inaugurate cancer hospitals in Assam)।

ডিব্ৰুগত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাৰ্চুৱেলি নগাঁও কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । তাৰ প্ৰাক মূহুৰ্ত্বত নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ।

নগাঁও কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে

নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই । অতি শীঘ্ৰেই নগাঁও কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বুলিও মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ । এই কৰ্কট চিকিৎসালয়খনৰ স্থাপনে আশাৰ ৰেঙণি কঢ়িয়াব নগাঁওবাসীলৈ ।

লগতে পঢ়ক: সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ