ৰহা, 22 মাৰ্চ: জোঙাল বলহু গড় মধ্য অসমৰ নগাঁও জিলাৰ ৰহাত অৱস্থিত এক ঐতিহাসিক স্থান ৷ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ শৌৰ্য, বীৰ্যৰ প্ৰতীক ৰূপে চিহ্নিত তিৱা বীৰ ৰজা জোঙাল বলহুৱে শত্ৰু পক্ষৰ আক্ৰমণক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সাত তৰপীয়া গড় বান্ধিছিল ৷ সেই গড়ে আজিও জোঙাল বলহু গড় হিচাপে তিৱা ৰাজ্যৰ বিখ্যাত সোণালী ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আহিছে (History of King Jungal Balahu)।

নগাঁও চহৰৰ পৰা প্ৰায় 25 কিঃমি পশ্চিমে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উত্তৰ পাৰে গাতে লাগি থকা এই জোঙাল বলহু গড় আনুমানিক বাৰ/তেৰ শতিকাতে নিৰ্মাণ কৰা বুলি বহু বিদ্বান লোকৰ বুৰঞ্জীত উল্লেখ কৰিছে (King Jungal Balahu Kingdom)। বুৰঞ্জীবিদ পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ 'অসম বুৰঞ্জী'ৰ মতে জীতাৰি বংশৰ ৰজা আৰিমত্তই শেষ বয়সত ৰাজ্যত্যাগী হৈ পুত্ৰ ৰত্নসিংহক ৰাজপাটত বহুৱাই লুইতৰ পাৰত তপস্যা কৰি থাকোতে ৰত্নসিংহৰ পুত্ৰ জোঙাল বলহুৱে মৃগয়া কৰিবলৈ যাওতে অজানিতে ধ্যানমগ্ন আৰিমত্তক ধনু কাঁড়েৰে হত্যা কৰে (Nagaon History)।

মৃত্যুৰ সময়ত আৰিমত্তই জোঙাল বলহুক অভিশাপ দিলে যে, "তই মৰিবৰ সময়ত গৰুৰ দৰে মুখ কৰি পানী খাবি আৰু তোক জোঙাল বাঁহেৰে খুচি মাৰিব" ৷ এই কথাত জোঙাল বলহুৱে বেজাৰ পাই পিতৃ পুৰুষৰ ৰাজ্য এৰি গৈ সেই কালৰ চহৰী অঞ্চলত জোঙাল বলহু নামে নগৰ পাতি বাস কৰিছিল (Tiwa kingdom history) । আকৌ গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ আসাম বুৰঞ্জীতো উল্লেখ আছে যে, আৰিমত্তৰ ৰাজ্য গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ ৰাণীৰ পৰা নগাঁও জিলাৰ ৰহা পৰ্যন্ত বিস্তাৰিত আছিল ।

এডৱাৰ্ড গেইটৰ বুৰঞ্জীতো উল্লেখ আছে, "In the Sahari Mouza in Nowgong are the remains of an old fort with high embankments known as the Jongalgarh. This is alleged to have been the capital of Jongal Balahu." ( Page 19 ). ৰাজমোহন নাথে THE BACKGROUND OF ASSAMESE CULTURE ৰ পৰিশিষ্ট (1)ত দেৱ বংশৰ পঞ্চদশ ৰজাজনৰ নাম প্ৰতাপসিংহ ওৰফে মৃগাংক (1382-1407খ্ৰীঃ) আৰু তেঁওৰ পাচতেই আৰিমত্ত (1440-1480খ্ৰীঃ) আৰু বিংশতিতম ৰজা হিচাপে বীৰবাহু বা জোঙাল বলহু (1485-1500খ্ৰীঃ) বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

জোঙাল বলহুৰ নামৰ লগত নগাঁও জিলাৰ কেইবাখনো ঠাইৰ নাম জড়িত হৈ আছে ৷ অন্য এক জনপ্ৰবাদ অনুসৰি কছাৰীৰ লগত কোনো এখন যুঁজত হাৰি জোঙাল বলহু পলাই গৈছিল । পলাই যাওঁতে কলঙৰ পাৰৰ ৰহাত জোঙাল বলাহু পানী পিবলৈ ‘বহিছিল’ অৰ্থাৎ জিৰাইছিল, পানীৰে ভটিয়াই যাওঁতে তেওঁ জাগীৰ ওচৰত ‘জাগিছিল’, অৰ্থাৎ পানীৰ পৰা তীৰত উঠিছিল ৷ অৱশেষত কাজলি মুখত বাঁহৰ জোঙৰ আঘাতত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে ৷

এই গড়ত বৰ্তমান সময়ত 42 হেক্টৰ মুঠভুমিৰ ভিতৰত 20 হেক্টৰ জলভূমিত মুঠ 26 টাকৈ সৰু-বৰ পুখুৰী আছে ৷ ইয়াৰে 19 টা পুখুৰীত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পোহনীয়া মাছ, 3 টা পুখুৰীত মাছ পোনাৰ উৎপাদন, 4 টা পুখুৰীত মৎস্য পালন কৰা হয় । উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে তিৱা সাহিত্য সভা, সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে তিৱা জনগোষ্ঠীয় বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰচেষ্ঠাত অসম চৰকাৰে প্ৰায় এক কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে বীৰ জোঙালবলহুৰ এক আৱক্ষ মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে ৷ কিন্তু এই ঐতিহাসিক ঠাইখিনিলৈ বছৰ বছৰ ধৰি বহু পৰ্যটকে পৰিভ্ৰমণ কৰে যদিও চৰকাৰে আজিও বিশেষভাৱে ঠাইখিনিক আকৰ্ষিত কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷

কিন্তু শেহতীয়াকৈ স্থানীয় দল-সংগঠনৰ দাবীক সন্মান জনাই এই ঐতিহাসিক ঠাইখনক 50 কোটি টকা ব্যয়ৰে এখন উন্নত পৰ্যটন স্থলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে পৰিকল্পনা লৈছে । প্ৰকল্পত তিৱা যাদুঘৰ, মুকলি মঞ্চ, চাইকেল ট্ৰেক, ই ভি ট্ৰেক, ওলমা দলং, চাংঘৰ, এম পি থিয়েটাৰ, অতিথিশালা, দুই শাখাযুক্ত পথ আদি নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ৷ আনহাতে এই জোঙাল বলহু গড়তে প্ৰতি বছৰে 3 জানুৱাৰীত 'জোঙাল বলহু দিৱস' (Jungal Balahu Divas)ৰ দিনটোতে এক পৰ্যটন মেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্তও চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে ।

এই পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে তিৱাসকলৰ সংস্কৃতিৰ পৰা খাদ্য সম্ভাৰলৈ সকলোবোৰ পৰ্যটকসকলে সহজতে পোৱাৰ লগতে এই অঞ্চলটোৰ ইতিহাস, তিৱা জাতিৰ সামাজিক আৰু বাণিজ্যিক উন্নয়ন, তিৱাসকলৰ বৈচিত্ৰ্যময় ইতিহাসৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰিবলৈ যথেষ্ট সমল হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: Fire breaks out in bus: নলবাৰীৰ ৰাজপথতে দাউদাউকৈ জ্বলিল যাত্ৰীবাহী বাছ