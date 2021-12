কলিয়াবৰ, 4 ডিচেম্বৰ : মাত্ৰ চাৰি বছৰ বয়সতে অসাধ্য সাধন কৰি কলিয়াবৰৰ এগৰাকী কণমানিয়ে স্থান দখল কৰিলে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডচত (janaya enters name into India Book of Records) ৷

বিচিত্ৰ বিশ্বৰ দেশী-বিদেশী, সাগৰীয় চৰাই আদিৰ নাম মনত পেলাই ক’বলৈ এক চেকেণ্ড সময়ৰো প্ৰয়োজন নহয় কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাৰ জনয়া শৰ্মাক ৷ যাৰ বাবেই ৭৭ বিধ চৰাইৰ নাম মাত্ৰ ১ মিনিট(77 birds name within one minute)ৰ ভিতৰত অনৰ্গল কৈ ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডচ(India Book of Records)ত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ৷

কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা হাস্পতাল চাৰিআলিৰ নিবাসী অনুপল শৰ্মা আৰু পৰিস্মিতা কাশ্যপৰ ৪ বছৰীয়া সন্তান জনয়া শৰ্মাৰ এই সফলতাই স্বাভাৱিকতেই গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে পিতৃ-মাতৃক ৷ ইয়াৰোপৰি জনয়াৰ অনন্য প্ৰতিভাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে কলিয়াবৰবাসীয়ে ৷

কণমানি জনয়া শৰ্মাই ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও প্ৰতিযোগিতামূলক শিতানত সফলতা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল । উল্লেখযোগ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে আন এগৰাকী কণমানিয়ে এক মিনিটত ৭৩ বিধ চৰাইৰ নাম কৈ India Book of Records ত নাম সন্নিবিষ্ট কৰিছিল যদিও কলিয়াবৰৰ ৪ বছৰীয়া কণমানি জনয়া শৰ্মাই সেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

