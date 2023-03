লকডাউনৰ দৰে পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান যাদৱ পায়েঙৰ

ৰহা,১১ মাৰ্চ : "গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে লক ডাউনৰ দৰে কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ বিশ্বই গ্ৰহণ কৰা উচিত ।" এই মন্তব্য অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙৰ (Forest man of India)। ৰহাস্থিত মীন মহাবিদ্যালয়ৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে যাদৱ পায়েঙে । প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে আগুৱাই আহিবলৈও আহ্বান জনাই প্ৰকৃতি প্ৰেমীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে মীন মহাবিদ্যালয়ত শুকুবাৰৰ পৰা ১২ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে জলজ জৈৱ বৈচিত্ৰৰ জৰীপ আৰু ইয়াৰ সংৰক্ষণ (Mapping of Aquatic Biodiversity and it's Conservation) শীৰ্ষক এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ । প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যবক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে গোটেই বিশ্বক সাত দিনৰ বাবে ক্ৰমশ: বৰ্ধিত গোলকীয় উষ্ণতাক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে লকডাউনৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় (Jadav Payeng at Raha Fishery college)।

প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ তথা গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিক (Global warming) বাধা দিয়াৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত লক ডাউন আৰু নিয়মীয়াকৈ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি এই পৃথিৱীক চিৰ সেউজীয়া কৰি ৰাখিবলৈ অৰণ্য মানৱ পায়েঙে সকলোকে আহ্বান জনায় (Jadav Payeng urges people to protect nature)। অসমৰ দৰে জৈৱ বৈচিত্ৰ ভাৰতৰ কতো দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বুলিও মন্তব্য কৰে আৰু আয়ুৰ্বেদিক ঔষধিৰে ভৰা চিৰ সেউজীয়া অসমখনক এনেদৰেই ৰাখিবলৈ সকলোকে তেওঁ আহ্বান জনায় ।

অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে প্ৰকৃতিক ভগৱান বুলি সম্বোধন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জন্মদিনত কেক কটাৰ পৰিৱৰ্তে একোটাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । পায়েঙে কয় যে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনটোত অকল কিতাপৰ মাজতে আৱদ্ধ অথবা সেই দিনটোতে কেৱল মাত্ৰ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বছৰৰ প্ৰতিটো দিনতেই হাতত সময় থাকিলে সকলোৱে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে ।

নিজৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰ অৱস্থাত কেনেদৰে গছপুলি ৰোপণ কৰিছিল সেই স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি জধে-মধে গছ কটা আৰু নদীবান্ধে জলজ প্ৰাণী তথা জৈৱ বৈচিত্ৰলৈ ভাবুকি আনিছে বুলিও যাদৱ পায়েঙে উল্লেখ কৰে । তেওঁৰ মতে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে সচেতনতা আনিবলৈ সংবাদ মাধ্যমেও ভূমিকা ল'ব লাগিব ।

মীন মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংগঠনৰ সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মীন মহাবিদ্যালয়খনৰ বিজ্ঞান গুৰু বিনোদ কলিতা, পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ গৱেষণা বিভাগৰ সঞ্চালক বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে । ইয়াৰ পূৰ্বে পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে মীন মহাবিদ্যালয় চৌহদত এটা গছপুলিও ৰোপণ কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ।

