নগাঁও, 18 মাৰ্চ: পুনৰ নগাঁৱত আনন্দ মিশ্ৰ । এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বাইকেৰে আহি নগাঁৱত উপস্থিত হ’ল আনন্দ মিশ্ৰ (Anand Mishra visits Nagaon by bike)। নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তিকমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ বিতৰ্কত (Encounter of student leader in Nagaon) সাঙোৰ খাই নগাঁৱৰ পৰা বদলি হবলগীয়া হৈছিল সেই সময়ৰ নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ ।

যোৱা ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম চৰকাৰৰ এক নিৰ্দেশ যোগে বদলি কৰা হৈছিল আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্রক । চৰকাৰী নিৰ্দেশৰ পিছতেই ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পুৱাই নগাঁও এৰি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰ । গুৱাহাটীস্থিত অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্য্যালয়ত যোগদান কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই । বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্য্যালয়ত কৰ্মৰত আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ এটা মাহৰ অন্তত শুকুৰবাৰে পুনৰ এবাৰ উপস্থিত হয় নগাঁৱত ।

নগাঁওবাসীৰ মৰম পাহৰা নাই আনন্দ মিশ্ৰই

তিনি দিনৰ ছুটি লাভ কৰা আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই এইবাৰ অসমৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই গুৱাহাটীৰ পৰা বাইকেৰে আহি শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া উপস্থিত হয় নগাঁৱত । নগাঁৱৰ বাইপাছত উপস্থিত হোৱা আনন্দ মিশ্রৰ সৈতে বহুতেই ললে চেল্ফি । আনন্দ মিশ্ৰক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ কেইবাজনো লোক উপস্থিত হয় নগাঁৱৰ বাইপাছত ।

উপস্থিত শিশুক চকলেট প্ৰদান কৰি পুনৰ হাফলং অভিমুখে ৰাওনা হয় আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ । নগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কাৰ্য্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ত অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত সচেতন লোকে কৰা সহযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰি নগাঁৱৰ প্ৰশংসা কৰে আনন্দ মিশ্ৰই ।

উল্লেখযোগ্য যে, নগাঁৱত কৰ্মৰত অৱস্থাত চুৰি, ডকাইতিকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্য্যৰ লগতে বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই নগাঁওবাসীৰ প্ৰশংসাও বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰই।

