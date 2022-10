নগাঁও, 21 অক্টোবৰ: ৰাজনীতিৰ নামত গুণ্ডাগিৰি ৷ নগাঁও কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন (Student union body election) সমাগত ৷ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ছাত্ৰ নেতাক বাইক আৰোহী দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Independent candidate attacked by miscreants)৷

Student union body election: নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নেতাক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ

ঘটনা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে নিশা নগাঁও কমাৰ্চ কলেজৰ(Union body election of Nogaon commerce college) ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিকুলে সতীৰ্থৰ লগত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাই অহাৰ সময়তে সতীৰ্থই অলপ ফ্ৰেছ হ’বলৈ নিজ ৰূমলৈ যাবলৈ ওলোৱাত আছিকুল সহ আৰু এগৰাকী সতীৰ্থও লগতে গ’ল (Miscreant attack GS Candidate)৷ তেওঁলোকে ৰূমত অলপ সময় জিৰণি লৈ পুনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ওলাই আহে ৷ তেনেতে দুজন বাইক আৰোহীয়ে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰি থকা যেন অনুমান কৰে (Attempt to murder case in Nogaon) ৷

তেওঁলোকে পলিটেকনিকৰ ওচৰত পথ পাৰ হ’বলৈ লওঁতেই বাইক এখনে আহি আগভেটি ধৰে ৷ বাইকখনত দুজন বাইক আৰোহী আছিল ৷ চকুৰ পচাৰতে বাইক আৰোহী এজনে প্ৰাৰ্থী আছিকুলক আক্ৰমণ কৰে ৷ এই আক্ৰমণত মূৰৰ পৰা প্ৰৱল ৰক্তক্ষৰণ হয় ছাত্ৰগৰাকীৰ ৷

নিশাই ততালিকে আছিকুলক নগাঁৱৰ জিডি নাৰ্ছি (Nogaon G D Nursing Home)হোমত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ কিন্তু অৱস্থা সংকটজনক হোৱা বাবে ছাত্ৰগৰাকীক আই চি ইউলৈ স্থানান্তৰিত কৰে ৷

লগে লগে বাইকসহ আৰোহীদুজনে সেই ঠাইৰ পৰা পলায়ন কৰে ৷ উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্ৰগৰাকীৰ আক্ৰমণৰ কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই যদিও নগাঁও কমাৰ্চ কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই ৷

