নগাঁও, 27 ছেপ্টেম্বৰ : সোমবাৰে সন্ধিয়া নগাঁৱৰ পানীগাঁও চাৰিআলিত একেলগে দেখা গ’ল অসমৰ চাৰি তাৰকাক । যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্ট থ্ৰ’ব জুবিন গাৰ্গ, অভিনেতা যতীন বৰা, এথলীট হিমা দাস, কলংপৰীয়া বিহুৱা শিল্পী কৃষ্ণমণি নাথে (Artist Krishnamani Nath) নগাঁৱৰ পানীগাঁও চাৰিআলিত এখন অত্যাধুনিক হোটেলৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ৷ এই হোটেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে অসমৰ চাৰি তাৰকাই ।

নগাঁৱৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠান ৰুমী ৰূপকৰ নতুন এখন অত্যাধুনিক হোটেল উদ্বোধন (Inauguration of ultramodern hotel in Nagaon) কৰিবলৈ উপস্থিত হয় জুবিন, যতীন, হিমা আৰু কৃষ্ণমণি । ক’ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পিছত পুনৰ অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে হাৰ্ট থ্ৰ’ব জুবিন গাৰ্গে (Heart throb Zubin Garg) ।

অহা জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ পৰা নতুন ছবিৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ।

লগতে নৱ প্ৰজন্মক অধ্যয়নৰ লগতে সংগীত, ছবি আদিৰ সৈতেও জড়িত হৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ আহ্বান জনাই কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে । অভিনেতা যতীন বৰায়ো নতুন ছবিৰ কাম আৰম্ভ কৰিব (Jatin Bora to be busy with new Assamese film work) বুলিও মন্তব্য কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত । এইবাৰ পূজাত যতীন বৰা তেওঁৰ নতুন ছবি ৰাঘৱ (New Assamese flim Raghav) নিৰ্মাণত ব্যস্ত থাকিব । যতীন বৰাৰ নতুন ছবি ৰাঘৱৰ গীতত কণ্ঠদান কৰিব কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে ।

নগাঁৱৰ ঋষিৰাজ নামৰ হোটেলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এথলীট হিমা দাসে (Athletic Hima Das) ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত অসম দলে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে ।

