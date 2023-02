নগাঁৱত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ

নগাঁও, 1 ফেব্ৰুৱাৰী: মধ্য অসমৰ নগাঁৱত দালাল চক্ৰই দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই গৰু ছিণ্ডিকেট চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । বিশেষকৈ নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটত একাংশই গৰু এটা ছিণ্ডিকেট গঢ়ি তোলাৰ অভিযোগে প্ৰায়েই চর্চা লাভ কৰাৰ সময়ত হঠাৎ গৰু ছিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈ পৰিছে নগাঁও আৰক্ষী (Illegal weapons seized in Nagaon)৷

ৰূপহীহাটৰ গৰু ছিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত অভিযান আৰম্ভ কৰিলে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । নগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত মঙলবাৰে নিশা ৰূপহীহাটত অভিযান চলায় নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে । নিশা নগাঁৱৰ ৰূপহীহাটৰ নিউমাৰীত এজন গো মাফিয়াৰ বাসগৃহত অভিযান চলায় নগাঁও আৰক্ষীৰ দলটোৱে ।

ৰূপহীহাটৰ জিউমাৰীৰ আইন উদ্দিন নামৰ এজন গো মাফিয়াৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ দলটোৱে অভিযান চলাই লাভ কৰিছে বৃহৎ সফলতা । অভিযানত আৰক্ষীয়ে এটা 7.65 MM পিষ্টলৰ লগতে তিনি জাই সক্ৰিয় গুলী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অভিযানত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত আইন উদ্দিনকো কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কুখ্যাত গৰু মাফিয়া আইন উদ্দিৰ ঘৰৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে AS02AJ5028 নম্বৰৰ এলহন বুলেট বাইকো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ধৃত আইন উদ্দিনে বিভিন্ন বে আইনী কামত বুলেটখন ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ । দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত আছিল ধৃত আইন উদ্দিন । ধৃত আইন উদ্দিনে পূৰ্বে বিলাসী বাহনেৰে গৰুৰ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল বহিঃৰাজ্যত (One arrested with illegal weapons in Nagaon) ।

নগাঁও অপৰাধ শাখা আৰু ৰূপহীহাট আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত অৱশেষত আটক হয় কুখ্যাত গৰু মাফিয়া । সম্প্ৰতি অধিক তথ্যৰ বাবে ধৃত আইন উদ্দিনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৰূপহীহাট আৰক্ষীয়ে। গো মাফিয়াৰ ঘৰৰ পৰা অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত ।

