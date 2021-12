নিউজ ডেস্ক, 29 ডিচেম্বৰ : অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে অসম আৰক্ষীয়ে (Liquor seized in different parts of the state ) ৷ মঙলবাৰে কলিয়াবৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ অৰুণাচলী সুৰা (Arunachal made Liquor seized at Kaliabor) ৷

বুধবাৰে অৰুণাচলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে নিষিদ্ধ সুৰাখিনি সৰবৰাহ কৰিবলৈ নিয়াৰ পথতে সুৰাভৰ্তি বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে ৷ এই অভিযানত আৰক্ষীয়ে প্ৰায় ১৫ লাখ টকাৰ মূল্যৰ ১৫০০ কেচ অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে জব্দ নিষিদ্ধ সুৰা

উল্লেখ্য, জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ AS 01 NC 4924 বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে জব্দ কৰা বাহনখনৰ নথি-পত্ৰ সহ আৰক্ষীয়ে চমজাই দিয়ে কলিয়াবৰ আৱকাৰী বিভাগক ৷

ইফালে মঙলবাৰে মাজুলী জিলাতো জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা(Illegal liquor sized in Majuli) ৷ জেংৰমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত নয়াবজাৰ আৰক্ষীয়ে জব্ধ কৰে অবৈধ সুৰাখিনি ৷ মাজুলী জিলা প্ৰশাসন ,মাজুলী আৰক্ষী, আৱকাৰী বিভাগৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই সুৰাখিনি ৷

উল্লেখ্য AS 03 G7522 MARUTI 800 পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় ৫৪৪ টা সুৰাৰ বটল ৷ লগতে এই সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত দ্বিজেন দলে, ভাস্কৰ দলে, দেৱনন্দ দলে নামৰ তিনি জন লোকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।

আনহাতে, সোমবাৰে নিশা জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত ১ নং বৰদিকৰাই অঞ্চলৰ এখন দোকানত বিক্ৰীৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰুণাচলী সুৰাৰ বটল আৰু বিয়েৰ জব্দ কৰাৰ (liquor sized at Jamuguri)লগতে চুলাই আৰু চুলাই বনোৱা সামগ্ৰীও নষ্ট কৰে আৰক্ষীয়ে ৷ লগতে নৱবৰ্ষৰ পূৰ্ৱে এই অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব বুলিও প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীয়ে ৷

