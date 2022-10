নগাঁও, 8 অক্টোবৰ: শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ তাৰোপৰি আজি গুৱাহাটীলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ৷ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি(State BJP new office in Guwahati) কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে (BJP central leader to inaugurates new office)।

ইফালে গুৱাহাটীত আয়োজিত বিজেপিৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে শ শ ট্ৰাক আৱদ্ধ কৰাক লৈ নিশা ট্ৰাকচালকৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় (Truck stuck in NH)৷ নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁৱৰ পৰা পুৰণিগুদামলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ কৰি ৰখা হয় ট্ৰাকসমূহ ৷ শুকুৰবাৰে দিনৰ ২ বজাৰ পৰা ট্ৰাকসমূহ আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ক্ষুব্ধ ট্ৰাকচালকসমূহে ৷ ইয়াৰ পিছতে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰে ট্ৰাকচালকসকল ৷

গুৱাহাটীত বিজেপিৰ সভা: নিশালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ শ শ ট্ৰাক

মন কৰিবলগীয়া যে, কিছুদিনৰ পূৰ্বে সেই একে স্থানতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰজা-মহাৰজা আহিলে প্ৰজাৰ অসুবিধা হ'ব নালাগে বুলি কৈছিল ৷ এতিয়া সেই স্থানতে ট্ৰাকসমূহ প্ৰায় ৮-১০ ঘণ্টা সময় আৱদ্ধ কৰি ৰখাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক উলোটাই প্ৰশ্ন কৰিছে ট্ৰাক চালকসকলে ৷ এতিয়া কিয় আমাক এইদৰে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে ? দিনৰ ২ বজাৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত বহু কষ্টৰে ৰাজপথতে কটাবলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে একাংশ ট্ৰাকচালকে।

ইয়াৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা তেল আৰু গেছ পৰিবাহী টেংকাৰৰ পৰা তেল নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত যিকোনো সময়তে ভয়ংকৰ অঘটন হ’ব পাৰে বুলিও শংকা প্ৰকাশ কৰে চালকসকলে ৷ তেনেদৰে ট্ৰাকসমূহ ৰখাই থৈ দিয়াৰ সময়তে বহু ট্ৰাকৰ পৰা পেট্ৰল নিগৰিত হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ট্ৰাকচালকে ৷ অৱশ্যে বহু বাক-বিতণ্ডাৰ অন্তত ট্ৰাকসমূহক মাজনিশা মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷

উল্লেখ্য যে বিজেপিৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয়টো (BJP central leader to inaugurates new office) মুকলি কৰাৰ পাছতে দুপৰীয়া ১২ বজাত ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাদ্বয়ে খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত হ’ব লগা বুথ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব (BJP meeting in Khanapara)।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই বুথ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই সন্মিলনত ৪০ হাজাৰৰ পৰা ৪৫ হাজাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ সমাগম হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

