কলিয়াবৰ,২ জুলাই: অসমৰ ভিতৰতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সদাব্যস্ত এখন চিকিৎসালয় হৈছে জখলাবন্ধা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় । ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে অৱস্থিত চিকিৎসালয়খন নগাঁও আৰু বোকাখাটৰ মাজত থকা একমাত্ৰ চিকিৎসালয় । যি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰোগীৰ একমাত্ৰ ভৰষা । চামগুৰিৰ পৰা কাজিৰঙা কঁহৰা অঞ্চলৰ ভিতৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকসকলক তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে পোনপ্ৰথমে এই চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় ।

এই চিকিৎসালয়খনক এশখন বিছনাযুক্ত কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ উন্নীতকৰণৰ বাবে চৰকাৰে এটা তিনিমহলীয়া গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ২৪ কোটি ৪৭ লাখ টকা মোকলাই দিছিল । উক্ত কামৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল মেচাৰ্ছ কে. কে. এন্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ গুৱাহাটীস্থিত এটা ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে । ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়খনৰ কাম এশ শতাংশ‌ই সম্পন্ন কৰিছে যদিও অতি আশ্চৰ্যৰ বিষয় যে চিকিৎসালয়খনৰ দ্বাৰ মুকলি নৌহ‌ওঁতেই নৱনিৰ্মিত ভৱনটোৰ দেৱালসমূহত ফাঁট মেলিছে(Construction anomaly in newly constructed building of Koliyabar Subdivision Hospital) । তদুপৰি চিলিঙৰে পানী পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনত নিৰ্মাণ বিসঙ্গতি

আনহাতে নৱনিৰ্মিত ভৱনৰ দেৱালৰ ফাঁটৰ বিষয়ে চিকিৎসালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়াগৰাকীয়ে বিভাগীয় অভিযন্তাক জনোৱাত প্ৰলেপ সানি ফাঁটবোৰ মেৰামতি কৰিছিল যদিও দেৱালত পুনৰ ফাঁট দেখা দিয়াত বিভাগীয় অভিযন্তাক পুনৰ অৱগত কৰিছে বুলি জনাই ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়াগৰাকীয়ে(Cracks have been laid on the wall of the newly constructed building of the hospital) । আনহাতে এই বিষয়টোক লৈ অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । স্থানীয় ৰাইজে অতি নিম্ন মানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে এনে হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

ইফালে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ গৃহ সমষ্টিতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক অঙ্গুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে অতি নিম্নমানৰ কাম কৰি ধনৰ শৰাধ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে স্থানীয় ৰাইজে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অধীনত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলা চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কিমান সঠিকভাৱে চলিছিল ইয়াক লৈ যথেষ্ট সন্দেহৰ অৱকাশ ৰৈ যোৱা বুলি সচেতন মহলৰ মাজত চৰ্চা হৈছে । তদুপৰি, চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় পাঁচ মাহেই সম্পূৰ্ণ হ’ল যদিও আজি পৰ্য‍্যন্ত ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে মোকলাই নিদিয়াকলৈয়ো ৰাইজৰ মাজত চলিছে সৰব চৰ্চা ।

