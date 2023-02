ঋণ প্ৰদানৰ নামত দুৰ্নীতি

নগাঁও, 22 ফেব্ৰুৱাৰী : ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ নামত জালিয়াতিৰে ব্যাপক ধন সংগ্ৰহ কৰা এটা চক্ৰ মধ্য অসমৰ নগাঁৱত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে (Bank loan frauds in Nagaon) ৷ এই তথ্য লাভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ দিয়াৰ লগতে বেংকৰ ৰেহাই হাৰত ঋণ দিয়াৰ নামত সাধাৰণ লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে । বিশেষকৈ নগাঁৱৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই অবৈধ চক্ৰটো চলায় থকা বুলিও দাবী উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে (Financial scam in Nagaon) ।

ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ চি এছ পি ৰ সৈতে জড়িত নগাঁৱৰ একাংশ লোকৰ বিৰুদ্ধে দীর্ঘদিনৰ পৰাই বেংকৰ ঋণ দিয়া, গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ উপৰিও সংখ্যালঘু ছাত্ৰ বৃত্তিৰ ধনকে ধৰি অন্যান্য চৰকাৰী আঁচনিৰ ধনৰ ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে (Fraud in SBI CSP license and name of lending) । শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ সৈতে জড়িত তিনিজন লোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ আৰু ৰেহাই হাৰত ঋণ দিয়াৰ নামত কোটিৰ ঘৰত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন উত্থাপন কৰিছে একাংশ ভুক্তভোগী লোকে ।

হবিবুৰ, ফাৰুক আৰু ফকৰুলৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ঋণ দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ লোকে নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ । এই অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছতেই নগাঁও আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে আৰম্ভ কৰে অনুসন্ধান । আৰক্ষীয়ে গোচৰ সন্দৰ্ভত অভিযান চলাই ইতিমধ্যে দুজনকৈ লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Corruption in the name of loans in Nagaon) ।

ফকৰুল আৰু জিয়াউৰ নামৰ লোক দুজনক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । ইপিনে পলাতক অৱস্থাত আছে ৰূপহীহাটৰ হবিবুৰ ৰহমান নামৰ আন এজন অভিযুক্ত । উল্লেখযোগ্য যে, সংখ্যালঘূ ছাত্ৰ বৃত্তি আৰু কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ নামতো ব্যাপক জালিয়াতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আছে অভিযুক্ত তিনিওজনৰ বিৰুদ্ধে (2 arrested for Financial scam in Nagaon) ।

শেহতীয়াকৈ ছাইফুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা চক্ৰটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছিল ৭ লাখ ৫০হাজাৰ টকা । ভুক্তভোগী ছাইফুলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুজনকৈ অভিযুক্তক । উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মিজোৰাম, মণিপুৰ, নাগালেণ্ডতো চক্ৰটোৱে চলাইছে এই বেহা ৷

লগতে পঢ়ক : Police Press conference on Teok murder: যোৰহাটৰ নৃশংস ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীৰ সংবাদ মেল