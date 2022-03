কলিয়াবৰ, 12 মাৰ্চ : শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশ মৰ্মে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ৭ টাকৈ এনিমেল কৰিড'ৰত হোটেল, অবৈধভাবে ৰেষ্টুৰেণ্ট নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা উচ্ছেদ (Reaction of Forest Minister on KNP Eviction)সম্পৰ্কত কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈ মুখ খুলিলে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই (Assam Forest Minister Parimal Suklabaidya at Kaliabor) ।

বন্যপ্ৰাণীসমূহ যিহেতু আমাৰ সস্পদ সেয়ে বন্যপ্ৰাণীক জীয়াই থকাৰ ব্যৱস্থা দিয়াৰ দায়িত্বও আমাৰে । কাজিৰঙাৰ জীৱকুলক জীয়াই থকাৰ ব্যৱস্থা দিবৰ হ'লে এনিমেল ক'ৰিড'ৰ মুকলি কৰি ৰাখিবই(Animal Corridor Need to be Freed for Animal Security) লাগিব, এই বুলি মন্তব‍্য প্ৰকাশ কৰে বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ‍্যানৰ এনিমেল ক'ৰিড'ৰৰ উচ্ছেদ সম্পৰ্কে বনমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ইফালে, উচ্ছেদৰ ফলতব‍্যৱসায়ীসকলে বিশেষ ক্ষতিৰ সন্মূখীন হোৱাৰ বিষয়টো অকপটে স্বীকাৰ কৰে বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । কিন্তু পূৰ্বৰে পৰা বন‍্যপ্ৰাণীসমূহে বিচৰণৰ বাবে ব‍্যৱহাৰ কৰা স্থানসমূহ মুকলি কৰি ৰখাৰ ব‍্যৱস্থা কৰাটোও বাধ‍্যতামূলক । আনহাতে, কলিয়াবৰ মহকুমাৰ ৭টা আৰু বোকাখাট মহকুমাৰ ২টা এনিমেল ক'ৰিড'ৰত উচ্চতম ন‍্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ পালন কৰিয়ে গ্ৰহণ কৰা হয় এই উচ্ছেদ অভিযান ৷কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ‍্যানৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু কাষৰীয়া ৰাইজৰ সহযোগত সুৰক্ষিত হৈ থকা জীৱকুলে কাজিৰঙাক সুন্দৰ কৰি ৰাখিছে । কাজিৰঙাক সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ দায়িত্ব সকলোৰে । কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য ঘূৰাই অনা হৈছে আৰু সেয়ে এই বৰ্ষত বৰ্তমানলৈ আগমন ঘটিছে প্ৰায় দুই লাখ বিশ হাজাৰ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ। পৰ্যটন বৰ্ষ সামৰণী পৰালৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যাই আঢ়ৈ লাখৰ দেওনা অতিক্ৰম কৰিব বুলি কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈ আশা প্ৰকাশ কৰে বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ।

আনহাতে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ‍্যানৰ এনিমেল কৰিড'ৰে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযান বাতিল কৰাৰ দাবীত 'অ'ভাৰ ওল্ড কাৰ্বি এণ্ড আদিবাসী ভিলেজাৰ্চে' এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হয় (Protest over eviction drive in Kaziranga Animal Corridors) ৷

লগতে পঢ়ক : নাৰায়ণপুৰ বিজেপিয়ে গঠন কৰিব পৌৰসভা