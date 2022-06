নগাঁও, 22 জুন : আজিও অপৰিৱৰ্তিত নগাঁৱৰ বান পৰিস্থিতি (Major parts in Assam washed by Flood)। বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত জিলাখনৰ সাতটা ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ প্ৰায় তিনি শতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে (Flood in Assam 2022) । নগাঁৱৰ কলঙতো বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ । কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যেই প্লাবিত কৰিছে নগাঁও চহৰৰ বহু বাসগৃহ (Flood in Nagaon) ।

আনকি চহৰখনৰ বহু পৰিয়াল আবদ্ধ হৈ পৰিছে নিজ নিজৰ বাসগৃহত । ইয়াৰোপৰি জিলাখনৰ ননৈ, কামপুৰ, ৰহাকে ধৰি জিলাখনৰ 306 খন গাঁও বৰ্তমান জলমগ্ন হৈ পৰিছে । বিগত কেবাদিন ধৰি বানৰ কৱলত পৰা বহু পৰিয়ালৰ মাজত শেহতীয়াকৈ দেখা দিছে তীব্ৰ খাদ্য সংকটে । এমুঠি অন্নৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই ।

বন্যাৰ্তক সহায়ৰ হাত নগাঁৱৰ অন্যতম সাংবাদিক সংগঠন নেডমাৰ

নগাঁৱৰ বানাক্ৰান্ত এলেকাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰি বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মৰ্মবেদনা উপলব্ধি কৰিছে নগাঁৱৰ সাংবাদিকসকলে । নগাঁৱৰ ইলেকট্ৰনিক আৰু ডিজিটেল মাধ্যমৰ সাংবাদিকসকলক লৈ ইতিমধ্যে গঠন হোৱা নগাঁও ইলেকট্ৰনিক এণ্ড ডিজিটেল মিডিয়া এচ'চিয়েশ্যন চমুকৈ নেডমাৰ সদস্যসকলে বানাক্ৰান্তৰ দুখ-দুৰ্দশা উপলব্ধি কৰি আগবাঢ়ি আহিছে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ ।

নেডমাৰ সভাপতি তপন কুমাৰ বৰা আৰু সম্পাদক নিলোৎপল বৰাসহ সাংবাদিক সংগঠনটোৰ আন বিষয়ববীয়া, সদস্যসকলৰ প্ৰচেষ্টাত বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক যোগান ধৰা হয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী । নেডমাৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ ননৈ অঞ্চলৰ এশ পৰিয়ালক মঙলবাৰে বিয়লি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয় ।

সাংবাদিক সংগঠন নেডমাই বানাক্ৰান্তৰ মাজত বিতৰণ কৰা সাহাৰ্যই কিছু হ’লেও সকাহ দিব বানাক্ৰান্তসকলক । দিনে নিশাই বানাক্ৰান্তৰ এলেকাৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ উপৰিও বান সাহাৰ্য প্ৰদানেৰে বানাক্ৰান্তসকলক সহায় কৰিবলৈ নগাঁও ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড ডিজিটেল মিডিয়াৰ সাংবাদিকসকল আগবাঢ়ি অহা কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিছে বিভিন্নজনে ।

