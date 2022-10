নগাঁও, 23 অক্টোবৰ: কাইলৈ দেৱালী (Diwali celebrated in Assam) ৷ দেশৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি উলহে মালহেৰে উদযাপন কৰা হ’ব পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী ৷ দীপাৱলী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহত উপলব্ধ হৈছে ফটকা, ফুলজাৰি ৷ ইয়াৰ মাজতে নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক আজৱ ঘটনা ৷ এইবাৰ চকুৰ ৰোগ দেখুওৱা অপ্তিকেলত বিক্ৰী হৈছে ফটকা, ফুলজাৰি, বোমা (Diwali celebrated in Nagaon)৷

Diwali celebrated in Nagaon: চশমাৰ দোকানত ফটকা বিক্ৰী

এইখন হৈছে নগাঁও জিলাৰ বৰবজাৰত থকা প্ৰণৱ অপ্তিকেল (Firecrackers sold in optical) ৷ সাধাৰণতে চকুৰ সমস্যা হ’লে ইয়ালৈ দেখুৱাব আহে ৰাইজে ৷ কিন্তু এইবাৰ চশমাৰ সলনি দোকানত উপলব্ধ হৈছে দেৱালীৰ সমাগ্ৰী (Firecrackers sold in optical in Nagaon)৷ বৰবজাৰৰ এই দৃশ্যই এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে সকলোকে ৷ চশমাৰ সলনি দোকানৰ খলপত ফটকাৰ পেকেট দেখি গ্ৰাহকেও তবধ মানিছে ৷

যি সময়ত ৰাজ্যৰ সকলো ঠাইতে প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে ফটকা বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিছে সেই সময়ত বজাৰত উভৈনদী হৈ পৰিছে ফটকা ৷ শিৱকাছি, কলকাতাৰ ফটকাৰে ভৰি পৰিছে নগাঁৱৰ বজাৰ ৷

ইফালে দেৱালী উপলক্ষে জিলা উপায়ুক্ত সকলে জিলাসমূহত কঠোৰ নীতি-নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ সেই সময়তে এনেদৰে অপ্তিকেলত ফটকা বিক্ৰীৰ ঘটনাই নগাঁও জিলা উপায়ুক্ত গৰাকীৰ উদাসীন ভূমিকাই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷

লগতে পঢ়ক: Tezpur Sahitya Sabha: ভাষা এটাৰ ওপৰত আইনৰ আক্ৰমণ চলি থাকিলে ভাষাৰ বিলুপ্তি ত্বৰান্বিত হয়: শংকৰ শইকীয়া