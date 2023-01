প্ৰকাশ হ’ল কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা

কলিয়াবৰ, 28 জানুৱাৰী: শুকুৰবাৰে ঘোষণা হ’ল ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ২০২৩ বৰ্ষৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকা ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰো ফটোযুক্ত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । আজি কলিয়াবৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত এক সভাত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া ড৹ ভূপালী কাশ্যপে ২০২৩ বৰ্ষৰ সংশোধিত তথা বৰ্দ্ধিত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে (Final voter list of Kaliabor Assembly Constituency) ।

এই তালিকা অনুসৰি বিগত বৰ্ষতকৈ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত বৃদ্ধি পালে ২,৯৭৭৬ গৰাকী ভোটাৰ । কলিয়াবৰ বিধানসভাত 2023 বৰ্ষত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ’লগৈ ১,৫১, ৬৬৯ । পুৰষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৫,২৫৫ গৰাকী হোৱাৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰ হ’লগৈ ৭৬,৪১৪ গৰাকী । অৰ্থাৎ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যাতকৈ মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা অধিক (Kaliabor Electoral Roll 2023)।

নতুনকৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে মুকলি কৰা পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ভোটাৰ তালিকা সংশোধন আৰু সংযোগকৰণৰ ব্যৱস্থাত অসম 'পাইলট ষ্টেট' হোৱা বাবেই জানুৱাৰীৰ ৫ তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশত বিলম্ব হয় বুলি জনাই নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে অসমৰ 126 টা বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় (Assam Electoral Roll 2023) । অসমৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তই (Chief electoral officer) প্ৰকাশ কৰে 2023 চনৰ 1 জানুৱাৰীলৈকে ৰাজ্যৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ৷ প্ৰকাশিত এই তালিকা অনুসৰি অসমত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 2,41,11,743 গৰাকী (Number of voters in Assam) ।

ইয়াৰ ভিতৰত 1,21,28,543 গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ (Male voters in Assam), 1,19,82,804 গৰাকী মহিলা ভোটাৰ (Female voters in Assam) আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ (Third gender voters) সংখ্যা হ’ল 396 গৰাকী ৷ প্ৰণিধানযোগ্য যে, 2022 চনৰ 9 নৱেম্বৰত অসমৰ বাবে খচৰা ভোটাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ হৈছিল য’ত ভোটাৰৰ সংখ্যা আছিল 2,38,81,196 গৰাকী ৷ ইয়াৰ পিচত 2022 চনৰ 9 নৱেম্বৰৰ পৰা দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়া 2022 চনৰ 8 ডিচেম্বৰলৈকে চলিছিল (Assam Electoral Roll 2023) ৷

কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ চাৰিটা বিধান সভা সমষ্টিতে মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হ’ল 1,17,9467 গৰাকী ৷ ইয়াৰে 5,80,231 গৰাকী পুৰুষ আৰু 5,99,196 গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আছে চাৰিওটা সমষ্টিত ৷

