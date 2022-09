কলিয়াবৰ, ৫ ছেপ্টেম্বৰ : অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ‍্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পিতৃ তথা সত্ৰাধিকাৰ দেৱকান্ত মহন্তৰ বিয়োগ (Father of Former CM Prafulla Kumar Mahanta died) । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পিতৃ দেৱকান্ত মহন্তৰ দেওবাৰে নিশা দেহাৱসান ঘটে (Satradhikar Debakanta Mahanta passes away) ৷

নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত উলুৱনিৰ শ্ৰীশ্ৰীৰূপনাৰায়ণ খামুচীয়া সত্ৰৰ নিজা বাসগৃহত তেওঁৰ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে । মৃত্যুৰ সময়ত দেৱকান্ত মহন্তৰ বয়স আছিল ৯৯ বছৰ ৷ উল্লেখ্য, নিজৰ কৰ্মজীৱন শিক্ষকতাৰ দৰে মহান বৃত্তিৰে আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰয়াত দেৱকান্ত মহন্তই । তেওঁ পানীগাঁৱৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।

প্ৰয়াত মহন্ত কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন সামাজিক কামৰ লগত জড়িত হৈ আছিল । কলিয়াবৰ জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ দীৰ্ঘকাল ধৰি সভাপতিৰ দায়িত্বতো আছিল প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰগৰাকী । অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৃতী শিক্ষক দেৱকান্ত মহন্তই মৃত্যুৰ সময়ত ইহসংসাৰত তিনি পুত্ৰ ক্ৰমে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, চাহ খেতিয়ক তথা উদ্যোগী দিলীপ মহন্ত আৰু অধ্যাপক বিপুল মহন্তসহ এগৰাকী কন্যা সন্তান এৰি থৈ যায় ৷

ইফালে দেৱকান্ত মহন্তৰ বিয়োগত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত (Health Minister Keshav Mahanta expressed grief), প্ৰাক্তন উদ্যোগ মন্ত্ৰী গুণীন হাজৰিকা, কলিয়াবৰ প্ৰেছ ক্লাব, কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থা, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কলিয়াবৰ জিলা সমিতি (AJYCP) প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি-সংগঠনে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷

উল্লেখ্য, শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ মাজতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই পিতৃ গৃহত উপস্থিত হৈ পিতৃক অন্তিম শ্ৰদ্ধা তথা সেৱা জনায় ।

