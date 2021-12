চামগুৰি, ১৭ ডিচেম্বৰ: ধিঙৰ চৰাঞ্চলত চলিছে মাতাব্বৰৰ মইমতালি । কৃষকৰ খেতি মাটি মাতাব্বৰে অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে সোণসেৰীৰ দৰিদ্ৰ কৃষকে(Land issue of Dhing farmers) । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ মতে, বছৰ বছৰ ধৰি একেখিনি মাটিত কৃষিকৰ্ম কৰি অহা কৃষকৰ মাটি মাতাব্বৰ আব্দুল মজিদ দখল কৰিছে(Farmers complaint against Mattabar in Dhing) । আব্দুল মজিদ আৰু চিৰাজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষকসকলে ।

দৰাচলতে চৰাঞ্চলত মাতাব্বৰে গুণ্ডাৰাজ চলোৱাৰ ঘটনা প্ৰায়েই সংঘটিত হৈ থাকে । সচৰাচৰ আইনৰ নিয়ম অনুসৰি চৰ অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ কাম নহয় । মাতাব্বৰৰ নিৰ্দেশতে প্ৰায়বোৰ কাম হয় । ফলত চৰ অঞ্চলৰ একাংশ লোকৰ জীৱন দুৰ্বিসহ হৈ পৰিছে ।

ধিঙৰ চৰাঞ্চল সোণসেৰীত কৃষকৰ ওপৰত আব্দুল মজিদ আৰু চিৰাজুলৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষকলসকলে । বছৰ বছৰ ধৰি চৰাঞ্চলৰ কৃষিভূমি আব্দুল মজিদ আৰু তেওঁৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে বলপূৰ্বকভাৱে দখল কৰি কৃষি ভূমি বেচা-কিনা কৰি আহিছে বুলি স্থানীয় লোকে অভিযোগ তুলিছে ।

আনকি আব্দুল মজিদ আৰু চিৰাজুল ইছলামৰ কথা অমান্য কৰিলেই চৰম শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় । আনহাতে, কেইদিনমান পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ধন লৈ মাটি ঘূৰাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে খোদ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ৰাইজৰ মতে, আব্দুল মজিদ আৰু চিৰাজুল ইছলামৰ গুণ্ডা বাহিনীয়ে এজন বৃদ্ধ লোকক মাৰপিট কৰি নিজ ঘৰত বান্ধি ৰাখিছিল ।

পিচত গাওঁবুঢ়াই তেওঁক উদ্ধাৰ কৰে । আব্দুল মজিদ আৰু চিৰাজুল ইছলামে কৃষকসকলক কৃষিভূমি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি লাখ লাখ টকা আত্মসাৎ কৰি বিলাসী জীৱন যাপন কটাইছে বুলি অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় লোকে । ইতিপূৰ্বে, আব্দুল মজিদ আৰু চিৰাজুলৰ বিৰুদ্ধে বহু গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । কিন্তু আজিলৈ এই লোক দুজনৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থাহে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

