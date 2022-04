নগাঁও, 9 এপ্ৰিল : পুনৰ নগাঁও আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা । এইবাৰ জালনোট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে । নগাঁও সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় এটা জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰ (Fake currency seized in Nagaon) ।

লখিমপুৰৰ পৰা আহি নগাঁৱত বাহৰ পাতি এটা চক্ৰই আৰম্ভ কৰিছিল জালনোটৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় । এক গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিচতেই আৰক্ষীৰ এটা দলে হয়বৰগাঁৱৰ কাৱৈমাৰী অঞ্চলত অভিযান চলাই জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে ।

নগাঁৱত উৎখাত জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰ

বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট সহ আতিকুৰ ৰহমান নামৰ লখিমপুৰৰ এজন লোকক হাতে-লোটে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটো ৷ অৱশ্যে আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই পলায়ন কৰে জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত আন কেইবাজনো লোক ৷ লখিমপুৰৰ এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে হয়বৰগাঁৱৰ ভাড়াঘৰত থাকি চলাই আছিল জালনোটৰ ব্যৱসায় ৷

শুকুৰবাৰে নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছত জালনোট সৰবৰাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল চক্ৰটোৱে । তাৰ পিছতেই অভিযান চলাই আৰক্ষীৰ দলটোৱে জালনোট তৈয়াৰ কৰা এটা যন্ত্ৰৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোট জব্দ (Fake currency seized with a machine in Nagaon) কৰিবলৈ সক্ষম হয় । লগতে জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা AS 07 G 2579 নম্বৰৰ এখন বলেৰ’ বাহন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ।

ধৃত আতিকুৰৰ উপৰিও এই জালনোটৰ চক্ৰটোৰ লগত লখিমপুৰৰ আন কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, জালনোট ব্যৱসায়ী চক্ৰটোৰ সদস্য আতিকুৰ ৰহমানক আটক কৰাৰ পিছতেই চক্ৰটোৰ আন সদস্যৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষী । ধৃত আতিকুৰকো মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ।

