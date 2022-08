কলিয়াবৰ,২১ আগষ্ট: প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ 'স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰত দেশৰ সকলোৰে হ'ব নিজৰ এটা ঘৰ।' এই ঘোষণা যেন পৰিণত হ'ল চুড়ান্ত প্ৰসহনলৈ । কিয়নো প্ৰকৃত হিতাধীকাৰী হোৱা স্বত্বেও এটি চৰকাৰী গৃহৰ বাবে হামৰাও কাঢ়িছে এজন বৃদ্ধই(Actual beneficiary does not get PMAY scheme house) । কলিয়াবৰৰ পঞ্চায়ত-গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ গ্ৰামোন্নয়নৰ নমুনা দেখিলে আশ্চৰ্য‍্যচকিত হ'ব আপুনিও(Negligence of Panchayat Rural Development Department of Kaliabor) ।

কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ গোঁহাই গাঁৱৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কাহিনীয়ে কৈ যায় গ্ৰামোন্নয়নৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ । বেৰৰ জলঙাৰে বাহিৰ দেখা আৰু টিনৰ চালিৰ ফুটাৰে তৰা গণিব পৰা এটা ঘৰত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিয়ে পাৰ কৰিছে দিন ৰাতি । ৰমেশ মূঢ়া নামৰ বৃদ্ধ গৰাকীৰ ভাগ্যত নহ'ল এটা চৰকাৰী অনুদানৰ ঘৰ । উৱলি যোৱা এটি জুপুৰি সদৃশ গৃহতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটিয়ে ।

তৎস্বত্বেও দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিয়ে আজিলৈকে নাপালে এটা চৰকাৰী অনুদানৰ ঘৰ । বহুবাৰ পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত এটি চৰকাৰী অনুদানৰ ঘৰৰ বাবে জমা কৰিছে নথি-পত্ৰ । কিন্তু দুৰ্ভাগ‍্য ! আজিলৈকে নপৰিল ৰজাঘৰীয়াৰ সুদৃষ্টি । কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা কুঠৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোক প্ৰয়োজন এটা ঘৰৰ । সেয়ে এইবাৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিয়ে বেদনাসিক্ত নয়নেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কৰযোৰে জনালে আহ্বান 'আমাক এটা ঘৰ দিয়ক, বৰষুণ দিলে আমি থাকিব নোৱাৰো, একো চৰকাৰী সাহাৰ্য নাপাওঁ । আমাৰ থাকিবলৈ এটা ঘৰৰ প্ৰয়োজন ।'

