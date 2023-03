নগাঁৱত অব্যাহত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ

নগাঁও, 15 মাৰ্চ: মধ্য অসমৰ নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সম্প্ৰতি অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন (Drugs smuggling in Nagaon)। জীৱনদায়িনী ঔষধ বিক্ৰীৰ নামত নগাঁৱৰ একাংশ ফাৰ্মাচীত সম্প্ৰতি নিচাজাতীয় ঔষধ বিক্ৰীৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী চিকিৎসালয়ৰ সমীপৰ এখন ফাৰ্মাচীতেই নিচাজাতীয় ঔষধ বিক্ৰীৰ তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে (Pharmacies near hospitals sell drugs)।

মঙলবাৰে নিশা নগাঁও আৰক্ষীৰ এটা অভিযানে পোহৰলৈ আনিছে ফাৰ্মাচীখনত নিচাজাতীয় ঔষধ বিক্ৰী হোৱাৰ তথ্য। নগাঁও ঔষধ পৰিদর্শকৰ নীৰৱতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননী চিকিৎসালয়ৰ সমীপৰে কামিনী মেডিকেল নামৰ ফাৰ্মাচী খনত চলি আহিছিল নিচাজাতীয় ঔষধৰ বেহা।

শেনচোৱাত ৰাইজে আটক কৰিলে চাৰি ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক

মঙলবাৰে নিশা নগাঁও ঔষধ পৰিদর্শকৰ বিপৰীতে নগাঁও আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় ঔষধ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Anti drugs mission at Nagaon)। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হয় বহু পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় ঔষধ (Drugs seized from pharmacy in Nagaon)। কিন্তু অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন কৰে ফাৰ্মাচীখনৰ দত্ত উপাধিৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে। অৱশ্যে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে নিচাজাতীয় ঔষধ জব্দ কৰাৰ লগতে ফাৰ্মাচীখনৰ ৰিপুল আলী নামৰ কৰ্মচাৰীজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

কেৱল কামিনী মেডিকেলেই নহয়, নগাঁও চহৰৰ একাংশ ফাৰ্মাচীত এইদৰে নিচাজাতীয় ঔষধ বিক্ৰীৰ অভিযোগ প্ৰায়েই উত্থাপন হৈ আহিছে। ইপিনে মঙলবাৰে বিয়লি নগাঁৱৰ শেনচোৱাত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে সচেতন ৰাইজে। শেনচোৱা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত ৰাইজে খেদি-খেদি কৰায়ত্ব কৰে চাৰি ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী যুৱকক। যুৱককেইজনৰ পৰা ৰাইজে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ড্ৰাগছসহ চাৰি যুৱকক আটক কৰি নগাঁও আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ৰাইজে।পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী যুৱক কেইজনক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায়। সম্প্ৰতি ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী যুৱককেইজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে (Drugs peddler arrested at Nagaon)।

