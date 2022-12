নগাঁৱত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী

নগাঁও, ১৩ ডিচেম্বৰ: ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসে আৱৰি ধৰিছে সমগ্ৰ নগাঁও চহৰ । দিনক দিনে যেন অৱনতি ঘটিছে নগাঁৱৰ আইন শৃংখলা (Law and order in Nagaon)। দিনক দিনে নগাঁৱত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ বেহা (Drugs business at Nagaon)। আনকি অত্যাধিক ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলতেই নগাঁৱত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও অঘটন । ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ টিঘিলঘিলনীয়ে অতিষ্ঠ কৰিছে জনসাধাৰণক ।

জিলাখনত দিনক দিনে বিভিন্ন অৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলালে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ ৩৪ বেটেলিয়নে । সোমবাৰে বিয়লি কাতিমাৰীস্থিত চি আৰ পি এফ ৩৪ নং বেটেলিয়নৰ সহযোগত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই নগাঁৱৰ হয়বৰগাঁও আৰক্ষীয়ে (Drugs seized at Hoybargaon in Nagaon)। এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফে চহৰখনৰ মোল্লাপট্টিৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আনোৱাৰ ডফটাৰী নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক (Drugs paddler arrested in Nagaon)। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৬০ টাকৈ ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত হয়বৰগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৃত আনোৱাৰৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নিশা পুনৰ অভিযান চলাই নগাঁৱৰ নাৰামাৰী অঞ্চলত (Anti Drugs mission at Naramari)। নাৰামাৰীত অভিযান চলাই ৰচিমা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰৰ পৰাও ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Woman drugs peddler arrested at Nagoan)। ধৃত ৰচিমা খাতুনৰ ঘৰৰ পৰাই বহু সৰবৰাহকাৰীক ড্ৰাগছৰ যোগান দিয়াৰ তথ্যও লাভ কৰে আৰক্ষীৰ দলটোৱে । পিছত ৰচিমাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

উল্লেখ্য় যে কেইদিমান পূৰ্বে আৰক্ষীৰ পৰিৱৰ্তে নগাঁৱৰ ম’হখুলিত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে চলাই অভিযান । স্থানীয় মহিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত ৰাইজে চলোৱা অভিযানত মাইনুদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় ঔষধ উদ্ধাৰ কৰিছিল (Public seized at Mohkhuli in Nagaon) ।

