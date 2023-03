নগাঁও, ৩০ মাৰ্চ : অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কাৰণ হৈ পৰিছে বিশিষ্ট গল্পকাৰ শিৱানন্দ কাকতিৰ কন্যা ডঃ মাদ্ৰী কাকতি । শেহতীয়াভাৱে বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ দুখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছেমিনাৰত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে নগাঁৱৰ সুকন্যা ডঃ মাদ্ৰী কাকতি (Dr Madri Kakoti invited to American Universities) । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিছিগান ইউনিভাৰ্ছিটী (Michigan University of USA) আৰু নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্ছিটীলৈ (NEW York University of USA) আন্তৰ্জাতিক আলোচনা-চক্ৰত আলোচনাৰ বাবে ডঃ মাদ্ৰী কাকতি আমন্ত্ৰিত হৈছে ।

উল্লেখ্য যে আগন্তুক এপ্ৰিল মাহৰ দুই তাৰিখৰ পৰা মিছিগান বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগা 'সামাজিক মাধ্যম আৰু ভাৰতীয় সমাজ' (Social Media and Society in India) শীৰ্ষক বক্তৃতা প্ৰদানৰ বাবে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ বুদ্ধিজীৱী তথা সুবক্তাৰ লগতে নগাঁৱৰ মাদ্ৰী কাকতিয়েও এগৰাকী ব্যংগকাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব । আনহাতে, ৪ এপ্ৰিল তাৰিখে নিউয়ৰ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগা 'ভাষা, ভাষাতত্ব আৰু ব্যঙ্গ' (Language, Linguistic and Satire) বিষয়ৰ ওপৰত মাদ্ৰী কাকতিয়ে বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব (Madri Kakoti to deliver lecture in America) ।

লগতে নিউয়ৰ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ ছাত্ৰসকলৰ লগত এক বিশেষ মুখামুখী অনুষ্ঠানত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব । উল্লেখ্য, নগাঁৱৰ জীয়ৰী মাদ্ৰী কাকতি বৰ্তমান লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাষাতত্ব বিভাগৰ অধ্যাপিকা (Lucknow university professor Dr Madri kakoti) । বিশিষ্ট গল্পকাৰ শিৱানন্দ কাকতি আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা মুনি কাকতিৰ কন্যা ডঃ মাদ্ৰী কাকতিয়ে ক'ভিড ১৯ সৃষ্ট পৰিবেশৰ বাবে দেশজুৰি জাৰি কৰা লকডাউনৰ সময়তে অনলাইনৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছিল ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণ । সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ইংৰাজী শিক্ষাৰ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দি দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছিল এইগৰাকী ডঃ মাদ্ৰী কাকতি ।

সম্প্ৰতি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিছিগান ইউনিভাৰ্ছিটি আৰু নিউয়ৰ্ক ইউনিভাৰ্ছিটিৰ দুখনকৈ আলোচনা-চক্ৰৰ বাবে নগঞা কন্যা ডঃ মাদ্ৰী কাকতিয়ে আমন্ত্ৰণ লাভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ বিভিন্ন মহল ।

