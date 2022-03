নগাঁও, 24 মাৰ্চ : হাতে হাতে লাঠী লৈ দুই ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হ'ল ভয়াৱহ সংঘৰ্ষ ৷ মাটি বাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ মাজত সৃষ্টি হয় এই সংঘৰ্ষ ৷ মোবাইলত বন্দী হৈ ৰ'ল সমগ্ৰ ঘটনা ৷ নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা (dispute over land among two groups) ৷ উল্লেখ্য যে, মাটি - বাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি, ধনীয়াভেটি গাঁৱৰ দুই পক্ষৰ মাজত বিগত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিল বিবাদ ।

মাটি বাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি দুই ফৈদৰ সংঘৰ্ষ

এই বিবাদৰ কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ধনীয়াভেটি গাঁৱৰ আব্দুল মতিন আৰু মুছলেম উদ্দিনৰ নেতৃত্বত অহা এটি গুণ্ডা বাহিনীৰ দলে নজৰুল ইছলামৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰে । সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোকে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বটদ্ৰৱা আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে(conflict for land at Batadroba in Nagaon) ।

