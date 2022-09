কলিয়াবৰ, 23 ছেপ্টেম্বৰ : এখন ব্যতিক্ৰমী চৰকাৰী বিদ্যালয় ৷ চৰকাৰী অনীহাৰ বিপৰীতে শিক্ষকে নিজা খৰচত স্থাপন কৰিছে ডিজিটেল ব্যৱস্থা ৷ আমি ক’বলৈ লোৱা এই বিদ্যালয়খন আছে কলিয়াবৰত ৷ কলিয়াবৰৰ কেইগৰাকীমান শিক্ষকে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ তথা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ।

নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰিছে ডিজিটেল পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা (Provision of digital courses at Kaliabor) । যিটো সময়ত দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিৰ সমস্যাত ৰাজ্যৰ বহু প্ৰাথমিক বিদ্যালয় জৰ্জৰিত ৷ সেই সময়তে কলিয়াবৰৰ 1 নং বৰঘূলী বিলপাৰবস্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে দেখুৱাইছে এক নিদৰ্শন (Digital LP School at Kaliabor) ।

ডিজিটেল মাধ্যমত পাঠদান দিয়া কলিয়াবৰৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়

কলিয়াবৰ প্ৰাৰ্থমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ 1 নং বৰঘূলী বিলপাৰবস্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক তথা পৰিচালক মণ্ডলীৰ প্ৰচেষ্টাত ডিজিটেল ক্লাছৰুম সংযোগ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদানেৰে দেখুৱাইছে এই অনন্য নিদৰ্শন । শিক্ষাদানৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা আৰু দায়িত্ববোধৰ বাবেই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাগুৰুসকলে ডিজিটেলি 150 ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিবলৈ সক্ষম হৈছে গুণগত শিক্ষা ।

মুঠ পাঁচগৰাকীকৈ শিক্ষক থকা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ লগতে অন্যান্য শিক্ষকসকলৰ চিন্তাৰ বলতে সংখ্যালঘূ অঞ্চলৰ অতি পিছপৰা অঞ্চলটোৰ এই বিদ্যালয়খনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাইছে এই অন্যন্য নিদৰ্শন (Digital classroom at Kaliabor) । এই শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ এতিয়া আনন্দিত অভিভাৱকসকলো ৷

উল্লেখ্য যে, যি সময়ত ৰাজ্যত চৰকাৰী প্ৰাৰ্থমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কম হোৱাৰ বাবে সেইসমূহ স্কুল একত্ৰিকৰণ বা বন্ধ কৰিব লগা হৈছে, তেনে সময়তে সংখ্যালঘূ অঞ্চলৰ অতি পিছপৰা অঞ্চলটোৰ 1নং বৰঘূলী বিলপাৰবস্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 5 গৰাকী শিক্ষকে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে এক অনন্য মাত্ৰা ৷

