নগাঁও, 2 জানুৱাৰী : প্ৰকৃতিৰ সুন্দৰ সুন্দৰ স্থান সমূহলৈ গৈ মনৰ মানুহখিনিৰ সৈতে এসাঁজ খাই নৱবৰ্ষ উদযাপনত ব্যস্ত সকলো ৷ বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল নগাঁও শিমলুগুৰি-কাছমাৰি বিলৰ পাৰ (Crowd of picnic parties in Nagaon)। দুটা বছৰে সকলো মানুহ একপ্ৰকাৰ গৃহবন্দী হোৱাৰ পিছত এতিয়া পৰিয়ালৰ সৈতে শান্তিৰে এসাঁজ খাবলৈ বনভোজ থলীত ভিৰ কৰিলে ৰাইজে(Picnic in Nagaon) ।

বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশেৰে ভৰপূৰ নগাঁও জিলাৰ শিমলুগুৰি-কাছমাৰি বিলৰ পাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে(Crowd in picnic spot in Nagaon)। সোণাই নৈৰ পাৰৰ নৈসৰ্গিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সৰিয়হ খেতিৰ কাষত, কোলাহলপূৰ্ণ জনসমাজৰ পৰা কিছু নিলগত অৱস্থিত এই বনভোজ থলীত শনিবাৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উপস্থিত হয় শতাধিক বনভোজকাৰী ।

নৱবৰ্ষত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল নগাঁৱৰ বনভোজ থলী

দীৰ্ঘদিনৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে এসাঁজ খাই উৎফুল্লিত হৈ পৰে সকলো । বিগত বৰ্ষ সমূহৰ দৰে এইবছৰো অঞ্চলটোৰ দাঁতি কাষৰীয়া, শিমলুগুৰি, কাছমাৰি, বৰভেটি, চকলাঘাট, ভকতগাঁও আদিৰ লোকে বিলখনৰ পাৰত সপৰিয়ালে এসাঁজ খাই ইংৰাজী নৱবৰ্ষক আদৰি লয় । বছৰটি সকলোৰে বাবে সু-খবৰ কঢ়িয়াই অনা, মনোবাঞ্ছাপূৰণ, সমৃদ্ধিশালী হোৱাৰ কামনা কৰাৰ ওপৰিও চৰকাৰক এই বনভোজ থলীখন পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ বিন্দু হিচাপে গঢ় দিবলৈ আহ্বান জনায় সকলোৱে ।



