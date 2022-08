নগাঁও, 23 আগষ্ট: নগাঁওবাসী সাৱধান হওক (Counterfeit medicines) ৷ এইবাৰ নগাঁৱৰ একাংশ ফাৰ্মাচীত বিক্ৰী হৈছে ভেজাল ঔষধ (Counterfeit medicines sold in pharmacies in Nogaon) ৷ জীৱনদায়িনী ঔষধৰ নামত যেন বৰবিহ বিক্ৰী কৰি ৰোগীৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাবুকি । নগাঁও আৰক্ষীৰ এক অভিযানত পোহৰলৈ আহিছে ভেজাল ঔষধ বিক্ৰীৰ ভয়ংকৰ তথ্য (Nogaon police drive against Counterfeit medicines) ৷

ঔষধ কিনোতে সাৱধান, ফাৰ্মাচীত বিক্ৰী ভেজাল ঔষধ

সোমবাৰে নিশা নগাঁৱৰ হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ উপ-পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা দলে নগাঁৱৰ হেৰাপট্টি অঞ্চলত ভেজাল ঔষধৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি হেৰাপট্টিৰ সমীৰ হুছেইন নামৰ এজন লোকে নিজৰ ঘৰতে ভেজাল ঔষধ মজুত ৰাখি নগাঁৱৰ বিভিন্ন ফাৰ্মাচীত যোগান ধৰি অহা বুলি এক গোপন সূত্ৰে খবৰ লাভ কৰিছিল নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷ এই খবৰৰ ভিত্তিতেই নগাঁৱৰ হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে নিশা হঠাৎ অভিযান চলাই হেৰাপট্টিৰ সমীৰ আলীৰ বাসগৃহত (one accused arrested)৷

এই অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে সমীৰ আলীৰ বাসগৃহৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ ভেজাল এল'পেথিক ঔষধ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লগতে ভেজাল ঔষধৰ ব্যৱসায় কৰা সমীৰ হুছেইনকো আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীৰ দলটোৱে ৷ সম্প্ৰতি ধৃত সমীৰ হুছেইনক অধিক তথ্যৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে নগাঁও চহৰতে ঔষধ পৰিদৰ্শকৰ এটা কাৰ্যালয় থকাৰ পিছতো নগাঁৱত কিদৰে ভেজাল ঔষধৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় গঢ়ি উঠিছে সেয়া এই মুহুৰ্তত নগাঁওবাসীৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে ৷ ঔষধ পৰিদর্শকৰ বিপৰীতে নগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ভেজাল ঔষধ জব্দ কৰাত ঔষধ পৰিদৰ্শকৰ ভূমিকাক লৈও সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে একাংশ লোকৰ মাজত (Question against Drug Inspector)৷

