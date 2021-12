চামগুৰি, 19 ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যত আকৌ ভূ-মাফিয়াৰ দপদপনি ৷ এইবাৰ ভূ-মাফিয়াৰ (Land Mafia in Dhing) শেনচকু সামাজিক কৰ্মত জড়িত লোকৰ ওপৰত ৷ ভূ-মাফিয়াই বিচৰা ধৰণে কাম সম্পন্ন নহ’লে সামাজিক কৰ্মত জড়িত লোকৰ ওপৰত বিভিন্ন অপপ্ৰচাৰ চলাই ভূ-মাফিয়াসকলে (Teacher victims of conspiracies to prevent anti social activities) ৷ এই অভিযোগ তৰিছে ধিঙৰ একাংশ ৰাইজে ৷

অভিযোগ অনুসৰি, কিছুদিন পূৰ্বে ধিঙৰ 1 নং কান্ধুলীমাৰীৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভাপতি আব্দুল মজিদ আৰু শিক্ষক চিৰাজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে একেটা অঞ্চলৰে কেইজনমান লোকে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ভূ-মাফিয়া সজাই অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল ৷ সামাজিক মাধ্যমত এই সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাচতে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে ধিঙৰ এক নং কান্ধুলীমাৰীৰ সাধাৰণ ৰাইজ । ৰাইজৰ অভিযোগ, অঞ্চলটোত সংঘটিত হৈ অহা অসামাজিক কাৰ্যসমূহ বাধা দিয়াৰ (Prevent anti social activities) বাবেই ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ’বলগীয়া হৈছে শিক্ষকৰ চিৰাজুল ইছলাম আৰু প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভাপতি আব্দুল মজিদ ৷

অসামাজিক কাৰ্যত বাধা দিয়াৰ বাবেই ষড়যন্ত্ৰৰ বলি শিক্ষক !

ৰাইজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই অপ-প্ৰচাৰত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তিকেইজন হৈছে ৰিয়াজ উদ্দিন, ফৰিদুল ইছলাম, নিজামুদ্দিন, হজৰত আলী আৰু ইদ্ৰিছ আলী ৷ অভিযোগ মতে, উল্লেখিত যুৱককেইজনে চিৰাজুল ইছলাম আৰু আব্দুল মজিদক 1 নং কান্ধুলীমাৰীৰ চৰাঞ্চলৰ ভূ-মাফিয়া সজাই সামাজিক মাধ্যমত অপ-প্ৰচাৰ চলাই জনমানসত হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল । কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আব্দুল মজিদ আৰু শিক্ষক চিৰাজুল ইছলামৰ পক্ষতহে থিয় দিছে সেই অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজে ।

স্থানীয় ৰাইজৰ স্পষ্ট কথা, একাংশ দুষ্টচক্ৰই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ দৰে কোনো অসামাজিক কামত লিপ্ত নহয় শিক্ষক চিৰাজুল ইছলাম আৰু প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভাপতি আব্দুল মজিদ । যিটো দুষ্টচক্ৰই এনে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে, তেওঁলোকেই প্ৰকৃতাৰ্থত মাটিৰ দালাল ৷ সেয়ে এই সন্দৰ্ভত উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

