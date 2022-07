কলিয়াবৰ,২৩ জুলাই:বগা হাতীত পৰিণত এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ কলং উত্তোলিত জলসিঞ্চন প্ৰকল্প(Collapse of Kalang Lift Irrigation Project) ।সেইবাবে কলিয়াবৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ খেতি পথাৰত নাই পানী।বৰষুণেই শেষ ভৰষা হৈছে কৃষকৰ (Lack of irrigation in Kaliabar)।২০১৭ চনৰ আগষ্টৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা হাতীমূৰাস্থিত কলং উত্তোলিত জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰে সংযোগী মূল নলা আজি পৰ্য‍ন্ত হোৱা নাই মেৰামতি । ফলত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

কলিয়াবৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলক সাঙুৰি ১৯৭৩ চনতে নিৰ্মাণ কৰা হাতীমূৰাৰ কলং উত্তোলিত জলসিঞ্চন আঁচনিয়ে আৰম্ভণিৰে পৰাই আশা কৰা ধৰণে স্থানীয় কৃষক ৰাইজক লাভান্বিত কৰা নাই । এক কোটি ৪১ লাখ টকা ব‍্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত এই আঁচনিখনত কাৰিকৰী দিশটোৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত চৰকাৰী হিচাব মতে ২১৪৮০ হেক্টৰ কৃষি ভূমি সাঙুৰি লোৱা বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ভালেমান স্থানৰ কৃষি ভূমিত আৰম্ভণিৰে পৰা এটোপালো পানী নপৰিল । বিভিন্ন অঞ্চলত আঁচনিখনৰ নলা নিৰ্মাণৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ ফলত বহু কৃষক সৰ্বস্বান্ত হ'ল । অথচ এই আঁচনিখনৰ বাৰ্ষিক ব‍্যয় দহ কোটি টকাৰ অধিক । কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰা উত্তোলিত জলসিঞ্চন আঁচনিৰ ভগ্ন নলাসমূহ যোৱা পাঁচ বছৰে মেৰামতিৰ কোনো ব‍্যৱস্থা নোলোৱাকৈয়ে মূল নলাৰ পৰা পথাৰলৈ যোৱা নলা নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য‍ই সকলোৰে চকু কঁপালত তুলিছে ।

বিভাগীয় অকৰ্মণ‍্যতাত কলিয়াবৰৰ বিস্তীৰ্ণ পথাৰত একমাত্ৰ বৰষুণৰ ওপৰত ভৰসা কৰি খেতি কৰা কৃষকসকললৈ বৰুণ দেৱতাৰ সুদৃষ্টি নপৰাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে । শাওন মাহতো পথাৰত পানী নথকাত কৃষকে মূৰে-কঁপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে । আগতীয়াকৈ ৰোৱা ভূঁইয়ে সজাল ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে পথাৰতে মৰহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । বিগত ২০১৭ চনৰ আগষ্ট মাহত হোৱা বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নলা মেৰামতি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মাধতাৰী কিচামত বাসুদেৱবাৰী গাঁৱৰ কৃষিভূমিত বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা স্থানত নলাটোৰ মুখ বন্ধ কৰি দিছে । ফলত কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ সিংহভাগ কৃষক জলসিঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতো খৰালি মেৰামতিৰ কোনো ব‍্যৱস্থা নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কৃষকসকলে ।

