ৰহা,৪ জুন : ৰহা টোলগেটত পুনৰ উত্তেজনা (Tense situation in Raha toll plaza)। আৰক্ষীয়ে টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ উত্তাল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে টোলগেটত (Police beat up toll plaza employee in Raha)। ফাষ্টটেগৰ মাচুল কৰ্তন কৰাক লৈ টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰক্ষী জোৱানে ।

জানিব পৰা মতে শনিবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এই ঘটনা । ষষ্ঠ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ানৰ কেইজনমান জোৱানে ট্ৰাকত কিছু সামগ্ৰী লৈ আহিছিল । নগাঁও অভিমুখে গৈ থকা ট্ৰাকখন টোলগেট পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতে ট্ৰাকৰ পৰা নামি আহে দুই আৰক্ষী জোৱান । ট্ৰাকৰ ফাষ্টটেগৰ মাচুল কৰ্তন কৰাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰে আৰক্ষী জোৱান কেইজন ।

অভিযোগ অনুসৰি ট্ৰাকৰ পৰা নামি আহি তেওঁলোকৰ এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে কৰ্মৰত অৱস্থাত থকা টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰে । আৰক্ষীৰ এনে কাৰ্যত টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীসকল আচৰিত হৈ উঠে । পিছত আৰক্ষী জোৱান দুগৰাকীক কৰ্মচাৰীসকলে উভতি ধৰে ।

ৰহা টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ আৰক্ষী জোৱানৰ

অভিযোগ অনুসৰি আৰক্ষী জোৱান দুজনে মদ্যপান কৰি আহিছিল । পাছত টোলগেটৰ কৰ্মচাৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কিও হয় (Clashes between police and Raha tollgate employee)। কিন্তু নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাতহে আৰক্ষী জোৱান দুজনক যাবলৈ দিয়ে কৰ্মচাৰীসকলে ।

মনকৰিবলগীয়া যে, যিটো সময়ত অসমৰ টোলগেটসমূহৰ কৰ্মচাৰীৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ ওপৰত সততে অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীক আৰক্ষীয়ে এনে ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

